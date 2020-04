De Laurentiis non cambia: lui il calcio non lo capirà mai

Mertens, dicunt, si è stufato di De Laurentiis. Il rinnovo che sembrava essere imminente, si allontana sempre più. Il motivo è quello più balordo possibile ed immaginabile: le multe per la notte dell’ammutinamento. Ma possibile che il presidente del Napoli ancora insista?

Il Napoli ha sostanzialmente gettato via una stagione la sera del 5 novembre. In quella circostanza sbagliarono tutti. Il presidente, i giocatori, e più di tutti Ancelotti. E’ sempre bene non dimenticare le colpe del tecnico. Che inizialmente non aveva colpe, ma che poi fece l’errore più grande che il leader di un gruppo può fare. Ancelotti scaricò la squadra. Decidere di andare da solo in ritiro fu la scelta più sbagliata possibile ed immaginabile. Chiunque sappia un po’ di calcio, ma anche solo di dinamiche di gruppo, sa bene che quella sera Ancelotti segnò la sua fine calcistica a Napoli.

Avrebbe dovuto provare a mediare tra le parti. Convincere i giocatori ad andare in ritiro, atteso che il presidente non si presentò nello spogliatoio. Non essendo riuscito a convincere i giocatori doveva assecondarli. Far finta di nulla, dire che il ritiro era stato annullato. Per poi la mattina dopo, a mente fredda, provare a limitare i danni. Ancelotti avrebbe dovuto presentarsi in conferenza stampa, facendo finta di nulla. Non lo fece, mettendo in gravissima difficoltà anche l’ufficio stampa.

Il Napoli dopo quella partita ha sostanzialmente perso due mesi in campionato, che adesso costano la possibilità di lottare per la zona Champions. Ancelotti ha giustamente, e tardivamente, pagato. E’ assurdo però che la storia non si sia conclusa. Con un autolesionismo che fa un baffo a Tafazzi De Laurentiis continua il suo braccio di ferro coi giocatori. E’ di tutta evidenza che è una questione di principio. Ma in affari non c’è nulla di più folle che fare questioni di principio. Perché adesso ha tutto da perdere. I giocatori se ne fregano. Possono tranquillamente perdere dei soldi (ammesso che poi li perdano davvero), ne hanno tanti. Ma il Napoli ci rimette tantissimo.

Il caso Mertens è sintomatico. Ma è chiaro i problemi possono arrivare da parte di tutti. Ed i giocatori hanno sempre il coltello dalla parte del manico. E’ logico che in questo momento di parli di taglio degli stipendi. La pandemia ha portato danni a tutti, giusto che ciascuno faccia la sua parte. Società, giocatori, emittenti TV, ed anche i tifosi. Ma la storia delle multe non ha senso.

De Laurentiis non è più un neofita del calcio, è presidente da quasi 16 anni. Ma è palese che lui non ha il calcio nel DNA, non lo capisce. Non capisce i tifosi, non capisce i giocatori. Non è un segnale di intelligenza. Per altro adesso non si tratta più di dover gestire a calma la rabbia. Un presidente dovrebbe saper controllare i nervi sempre, ma a caldo certe cose si possono anche capire, anche se non giustificare. Ma a distanza di mesi è assurdo che non abbia capito la lezione.