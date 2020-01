De Laurentiis ha capito che questo calcio non fa più per lui

Tranquilli: non è “asciuto pazz o’ padrone”. De Laurentiis non sta spendendo e spandendo, non ha cambiato il suo modus agendi. Ha spesso (spenderà, a dire il vero) tanto, tantissimo, ma sono soldi che sono già in cassa. Ci sono una ottantina, forse di più, di milioni in arrivo per i riscatti obbligatori di Sepe, Grassi, Inglese, Verdi, Diawara, Rog, magari dimentichiamo anche qualcun altro. Ci sono i soldi che la Uefa riconoscerà per l’approdo agli ottavi. I conti tornano. Poi in estate qualche partenza pesante (due grandi indiziati, Koulibaly e Fabian Ruis, ma ne basterà venderne uno solo) e tutto torna ok.

Non è cambiato molto. Il Napoli sta solo facendo, in apparenza con qualche mese di anticipo, quello che in realtà andava fatto un anno e mezzo fa. E non finisce qui, tranquilli. Perché c’è bisogno di altro.

E siamo sempre in attesa di capire quello che sarà della proprietà. Ne parlammo una decina di giorni fa: De Laurentiis sa che deve vendere. Non ha più la forza per tenere il Napoli. La concorrenza sta diventando sempre più spietata. Dietro le grandi d’Italia ormai ci sono gruppi internazionali. Non si può pensare di fare calcio solo con i soldi che “entrano” dal calcio. Servono investimenti ingenti, che De Laurentiis non può permettersi. Certo gli rimarrà un rimorso: ha avuto anni, tanti anni, per costruire una grande società. Non l’ha fatto.

Il Napoli non cresce come fatturato perché non ha dirigenti che sanno vendere il brand Napoli nel mondo. De Laurentiis ha voluto sempre fare tutto da solo. Ha fatto calcio come faceva cinema. Ed i risultati sono più o meno gli stessi. Il cinepanettone, nato da un’intuizione geniale finché ha funzionato ha reso alla grande. Ma quando sono iniziate le difficoltà invece di rilanciare, investendo, De Lairentiis ha fatto un prodotto sempre più a buon mercato. Fino a sparire del tutto. Ma fin quando sparisce la FilmAuro poco male. In fondo è un nome come un altro. Il Napoli no, il Napoli è un brand che vale centinaia di milioni di euro. Non può permettersi il lusso di farlo scomparire.

Anche l’esperienza degli ultimi anni dovrebbe aver insegnato qualcosa. Chiuso il ciclo Sarri bisognava avere il coraggio di rifondare. Si è voluto tirare avanti a tutti i costi, ed i risultati sono quelli che sono. Che a ben guardare sono gli stessi del cinema. Perché quando si scisse la coppia De Sica-Boldi Adl decise di andare avanti solo con De Sica. Poi ha perso Neri Parente, poco alla volta ha perso tutti. Anche il cinepanettone. Avesse avuto il coraggio di cambiare tutto, rischiando, quando ancora era forte, oggi farebbe ancora cinema. O forse no, non possiamo dirlo. Ma la possibilità c’era.

Il Napoli non è a quei livelli, sia ben chiaro. Ma ci arriverà senza una inversione di tendenza. Una inversione di tendenza che a questo punto non può darla De Laurentiis. Non è che non vuole, non può darla. Quindi lui per primo sa che deve lasciare.