De Laurentiis contro la radio ufficiale: adesso rischia una causa milionaria per danni

De Laurentiis, si sa, non è uno che parla rilascia interviste, è politicamente scorretto. Non usa giri di parole. Evidentemente c’è qualcosa che non va nel suo rapporto con Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale. La Radio che paga un bel pacchetto di centinaia di milioni di euro per la cosa.

Lo sfogo è andato in diretta.

Da notare l’imbarazzo del conduttore Valter De Maggio. E adesso?

E’ chiaro che i rapporti sono compromessi. Ma le parole del presidente, andate in diretta, nel momento più caldo della programmazione quotidiana della stessa radio, non possono non lasciare il segno. Facile ipotizzare una mega causa per diffamazione.