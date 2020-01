De Laurentiis “condannato” a vendere il Napoli

Sin qui De Laurentiis è stato bravo e fortunato. Ha ottenuto, al netto dell’era Maradona, i migliori risultati della storia del Napoli. Bravo perché non si ottengono tanti risultati per caso. Fortunato perché ha avuto tante coincidenze favorevoli. A partire dalla lunga crisi delle milanesi.

Ha preso il Napoli dal fallimento, lo ha portato stabilmente in Europa. Lo ha preso a condizioni estremamente favorevoli (senza debiti e sostanzialmente gratis, avendo potuto pagare l’acquisto coi soldi incassati successivamente). Ha avuto un’altra grande fortuna: non essendo tifoso non ha commesso gli errori che fanno i tifosi. Ha potuto permettersi il lusso di essere freddo calcolatore, il che gli consente dei numeri straordinari per ciò che riguarda la gestione economica.

Non essendo tifoso è stato penalizzato dal fatto di non averli mai compresi fino in fondo. E di conseguenza spesso e volentieri ha fatto errori stupidi. De Laurentiis del calcio non conosceva, e forse non ha ancora capito fino in fondo, l’essenza. Per lui è uno spettacolo come un altro. Una partita come un film. Ha pensato che in Italia il calcio fosse come lo sport americano. Dove i tifosi sono soprattutto spettatori. L’evento sportivo è solo una parte, sia pure rilevante, di uno spettacolo. Cui si va con le famiglie, si arriva prima semmai per mangiare al ristorante o per fare un pic nic nell’area circostante. E tra un tempo e l’altro c’è un concerto o qualcosa di simile.

Prendete il Super Bowl, la finale del football americano, che andrà di scena di qui a qualche giorno. In teoria è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Ma l’intervallo si protrae nel tempo perché c’è lo spettacolo con star della musica. Immaginate una cosa del genere non diciamo durante un Napoli-Juve…

Il tifoso di calcio non va allo stadio per assistere ad uno spettacolo. Va perché è convinto che essendo lì può aiutare la sua squadra a vincere. Per il tifoso la squadra di calcio è un simbolo, una fede. Vuole vincere, o quanto meno vuole provare a farlo. Cosa che a De Laurentiis, nei fatti, non interessa per nulla. Adesso stanno anche cambiando le condizioni. L’Inter è tornata in modo eclatante. Il Milan prima o poi lo farà. Per adesso sta continuando ad investire tanto. La Roma ora è nelle mani di mister Toyota, non tarderà a fare investimenti clamorosi. Per il Napoli sarà sempre più difficile anche solo essere in lizza per la Champions.

Per altro De Laurentiis, oggettivamente, non può permettersi di competere a questi livelli. Sarebbe come sedersi ad un tavolo di poker avendo in mano un decimo dei soldi degli altri. Un suicidio. Lui per primo sa che deve passare la mano. Cerca l’occasione giusta, ma la sua strada è segnata. Bari lo aspetta, fermo restando che i tifosi, anche a Bari, vorranno sempre di più. Vorranno prima la B, poi la A. Poi la qualificazione in Europa, semmai sognando una tantum la Champions. Con la differenza che il “brand” Bari non ha la forza del “brand” Napoli. Con sistema De Laurentiis sarà tanto, una volta arrivati in A, mantenere lì la categoria.

Da qualche tempo sempre più spesso si legge, sui giornali economici, di una possibile vendita del Napoli. A naso non ci sono ancora trattative in dirittura di arrivo. O magari sì, perché il giorno in cui il Napoli sarà venduto lo scopriremo solo a cose fatte. Ma tutti capiscono che il momento è vicino. E prima è, meglio è. Non solo per i tifosi, ma soprattutto per De Laurentiis.