Dario Santoro: “Il Napoli ha bisogno solo di serenità”

Napoli – Milan ha svelato criticità, conferme e tante idee. Scopriamo insieme cosa ne pensa il giornalista di Teleluna 2.0.

Dopo un intenso lunedì di riflessioni post Napoli – Milan nella redazione di PerSempreNapoli abbiamo ascoltato le parole del collega Dario Santoro, esperto di calcio di Teleluna 2.0, che ha espresso la sua riguardo ai tanti temi caldi del momento del Napoli.

Riguardo i rumors che vedono Gattuso lontano dalla società: “Non credo che ciò che si legge in giro possa esser valutato come veritiero, la società ha spento le voci in un momento critico per la squadra dopo una sconfitta inaspettata” – riferendosi al match perso contro i rossoneri – “nello spogliatoio si dicono tante cose ed anche in preda alla rabbia, delusione e amarezza possono uscire fuori parole che perdono il loro peso immediatamente dopo averle pronunciate. La partita contro i rossoneri è stato un incidente di percorso che sommato alla querelle con la Juventus fa ancora più male: adesso i calciatori devono ritrovare concentrazione e serenità”.

Santoro esprime altresì dei pareri tecnico – tattici in vista dei futuri impegni azzurri: “Per il match di Coppa contro il Rijeka credo che la soluzione possa essere un 4-2-3-1 con Bakayoko affiancato da Demme o Fabian; per la Roma abbiamo ormai appurato che l’attacco senza Osimehn non può trovare una soluzione nello schieramento dei piccoletti, i giallorossi hanno un gioco simile a quello del Milan e un Napoli come quello di domenica risulterebbe troppo sbilanciato, servono centimetri e prestanza fisica: Petagna a questo punto non dovrebbe essere un’idea peregrina”.

Uno sguardo anche alle voci di mercato in entrata e uscita: “Il contratto di Milik scade a giugno 2021 e Giuntoli ha, proprio pochi giorni fa, fatto intendere che il club non vuole svenderlo per recuperare almeno una buona parte del cartellino: attualmente ci sono dei club interessanti sulle sue tracce. Sulla questione Emerson Palmieri posso dire che è un prospetto da seguire e tenere in considerazione, un giocatore che svolge un eccellente lavoro sia in fase offensiva che difensiva, copre tutta la fascia e potrebbe dare più stabilità e profondità alla linea a quattro azzurra”.