Dario Di Gennaro: “Un Napoli così lo aspettavamo da tempo…”.

Con gli ottimi risultati visti nelle ultime due partire di campionato, il Napoli sembra sempre più vicino a raggiungere non quella famigerata continuità che sembrava mancasse alla squadra di Gattuso.

Intervenendo a RadioGioal, il giornalista Rai, Dario Di Gennaro, descrive così l’ottima prestazione dei partenopei a Crotone: “Un Napoli così lo aspettavamo da tempo. Il Crotone teneva bene il campo, senza l’espulsione avremmo visto un secondo tempo diverso, più equilibrato. In passato gli azzurri soffrivano contro le piccole. Invece, nel gestire queste situazioni, il Napoli è maturato moltissimo...”.

Non ha dubbi Di Gennaro riguardo la crescita della squadra. Le certezze della voce ufficiale della pallanuoto italiana in Rai, che ha raccontato a milioni di italiani le imprese del Waterpolo azzurro, vengono meno quando si tratta di scegliere il migliore in campo a Crotone: “Non e facile, direi Demme perchè ha fatto una signora partita, consolidata dal gol. Ma anche Bakayoko ha svolto il lavoro sporco. Anche Zielinski ha fatto una prestazione superlativa. Trovare il migliore non è facile. Direi grande partita da parte di tutti…”

Il Napoli si direbbe pronto per la definitiva maturità. Il gruppo è compatto, in un campionato ancora lungo, dove non mancheranno le difficoltà, la gara di Crotone secondo Di Gennaro, è un chiaro segno che la squadra partenopea ha raggiunto una forte mentalità: “Si gioca ogni tre giorni e non è facile. Si possono creare situazioni che comportano squadre non brillanti, basti pensare che la juve ha pareggiato con lo stesso Crotone. Invece il Napoli sembra esserci con la testa prima ancora che con le energie fisiche. Nei minuti finali, ad esempio, volevano far segnare a tutti i costi Petagna. Simbolo che la squadra c’è...”.

Salvaore de Landro