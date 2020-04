Dallo “smart working” al “delivery”: ma parlare italiano è così difficile?

Prima lo smart working, poi il lockdown, adesso il delivery: il coronavirus parla inglese, una lingua extracomunitaria. Ma una cazza di parola in italiano è possibile? Poi si dice che uno non capisce nulla.

Alla mia veneranda età ho scoperto che per anni ho fatto smart working. Da casa scrivevo articoli, facevo pagine, a volte interi giornali. Ovviamente per i componenti del nucleo familiare stavo a casa, non facevo nulla, ma questo è un altro discorso. A saperlo che facevo smart walking…

Poi è venuto il lockdown. Magari dire clausura, isolamento suonava brutto. Lockdown è più elegante. Una di quelle parole misteriose che lasciano poi spazio alla libera interpretazione.

Adesso è il momento del delivery. Ancora non ho capito bene di cosa si tratta. Da quello che ho letto è un qualcosa legato alla possibilità dopo 2 mesi di mangiare una pizza fatta come Dio comanda. Ho capito che non posso andare in pizzeria, ma non ho capito se posso andare io a prenderla, oppure me la devono portare i “riders” (sic!!).

Certo che la situazione è imbarazzante. Spero di poter andare personalmente. Altrimenti sono uccelli per diabetici (ndr: cazzi amari). Immaginate la scena: uno ordina la pizza. Il ragazzino che te la porta a casa viene fermato per un regolare controllo (siamo ancora in lockdown!). Come farà a dimostrare che sta lavorando a nero?

Ma torniamo a monte. Prima di scrivere questo articolo essendo di madre lingua napoletana, e parlando correntemente solo l’italiano, ho provato a documentarmi. Ho digitato su google smart working per capire di cosa si tratta davvero. Ho aperto il primo link (aridaglie) e mi sono trovato difronte questa spiegazione: “Lo Smart Working non è però una semplice iniziativa di work-life balance e welfare aziendale”.

Andate a fare in culo. O se preferite: fuck!