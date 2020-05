Da Vicenza una speranza alla lotta al CV19

Dal Tgr Leonardo del 13 maggio arrivano altre notizie su sperimentazioni che si fanno per ottenere un’arma nella lotta al Cv19.

Le cellule staminali potrebbero essere un’alternativa alla lotta al CV19. Sono cellule che diventano farmaci.

E’ quello che sta facendo il gruppo del Prof Giuseppe Astori.

Tale studio viene effettuato in un luogo sterile. In Italia è l’unica struttura cell-factory (fabbrica cellulare) ed è localizzata nella parte nord est dell’Italia, all ’interno di questo laboratorio delle terapie cellullari avanzate situato a Vicenza.

Queste-spiega il prof Astori ,direttore del laboratorio terapie cellullari di Vicenza, sono cellule staminali che derivano dal cordone ombellicale.

Sono cellule che danno origini al tessuto mesenchimale come ad esempio l’osso, il tessuto adiposo, la cartilagine.

Noi li utilizziamo perchè hanno un’altra caratteristica, sono cellule anti infiammatori e possono essere utilizzati in tutte quelle patologie in cui tu devi fermare un processo infiammatorio. Nelle terapie anti rigetto nei pazienti affetti da leucemia, e curato con trapianti di midollo che non rispondono alle tradizionali terapie.

Da pochi cloni otteniamo 1 miliardo di cellule che mettiamo in sacche e queste sono le preparazioni farmaceutiche che noi siamo pronti per utilizzare.

Questa , dice il professore Ruggeri direttore del dipartimento di Ematologia – è un’occasione importante perché queste cellule stromali-mesenchimali offrano in letteratura una speranza nei pazienti.

Queste cellule a Vicenza vengono utilizzati non solo in patologie ematologiche ma anche in via sperimentali vengono sperimentate anche nella lotta al Covid 19.

Sono 32, conclude il prof Astori, le sperimentazioni fatte ma sono solo un approccio terapeutico.