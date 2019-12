Da Ancelotti a Zoff: l’alfabeto del 2019 del Napoli

A – Ancelotti

Dio lo abbia in gloria, e lo tenga lontano da Napoli per i prossimi secoli. Un disastro assoluto. Ha distrutto una squadra che era un meccanismo perfetto. Ha distrutto il patrimonio di una rosa deprezzandola in maniera impressionante. Ed ha preso per i fondelli i tifosi parlando di scudetto.

B – Barcellona

E’ l’incubo di fine anno. Come al solito il Napoli quando si tratta di sorteggi europei pesca sempre il peggio. I catalani non sono più quelli di qualche anno fa, le assenze di Inista e Xavi si fanno sentire. Ma hanno sempre un potenziale enorme. Magari si fosse giocata la gara di ritorno al San Paolo era diverso. Ma col ritorno al Camp Nou ci sono pochissime speranze.

C – Champions

Il Napoli ha fatto disastri in campionato, ma fatto un eccellente girone di Champions. Non era complicato come quello dello scorso anno, ma fare 12 punti non è mai semplice. Peccato solo per il mezzo passo falso di Genk. Il girone, per come si erano messe le cose si poteva addirittura vincere.

D – De Laurentiis

Un anno, il suo, nel solco della tradizione. Non fa mai mancare alcune dichiarazioni assolutamente fuori luogo. Come quelle relative ai “markettari” Mertens e Callejon. Il bello è che pretende dai suoi giocatori quell’attaccamento alla maglia che lui, per tutta evidenza, non ha…

E – Elmas

Suo l’ultimo gol dell’anno. Un gol di importanza enorme. Non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale. La vittoria di Reggio Emilia ha regalato un Natale più sereno.

F – Figli

I figli si sa “so piezz ‘e core”. Tutto si fa per loro. Magari sarebbe il caso di far loro maturare la necessaria esperienza. Ancelotti e De Laurentiis ne hanno fatto i loro “vice”, e quando si è giovani si sbaglia spesso. Ma mai come in questo caso gli errori sono dei padri.

G – Ghoulam

Un mistero. O forse no. Bisogna rendersi conto che quando si ha la sfortuna di essere operati tre volte nel giro di 8 mesi allo stesso ginocchio è difficile per non dire impossibile tornare quello di una volta. Lui era al momento dell’infortunio, primo novembre 2017, il più forte esterno mancino al mondo. Dopo il suo infortunio il Napoli di Sarri non è stato più lo stesso. Quel giocatore, speriamo di sbagliare, non lo rivedremo più.

H – Hysaj

Si dice, l’ha detto il presidente, che Sarri lo voleva al Chelsea, pronto a pagarlo 50 milioni. Don Aurelio menò vanto di aver resistito. Non valeva quei soldi, andava venduto. Ma di certo vale più di quanto dica oggi la sua quotazione dopo 18 mesi di Ancelotti

I – Insigne

Da febbraio è il capitano della squadra. In campo non è stato il suo anno migliore, ma giocando fuori ruolo la colpa non è sua. Doveva andare via in estate, non sono arrivate offerte. Adesso è condannato a restare, ma magari con Gattuso andrà meglio. Certamente non potrà andare peggio. Grazie ad Ancelotti il suo valore di mercato si è più che dimezzato

L – Liverpool

In un 2019 disastroso, splendono come gemme rare le due notti con i campioni del mondo. E se al San Paolo la vittoria fu meritata, ma poteva scapparci qualsiasi risultato, straordinaria la prestazione di Anfield. In uno stadio dove il Barcellona ha perso 4-0, ed il City pochi giorni prima 3-1, sfiorata l’impresa. Se dovessimo salvare qualcosa di quest’anno orribile non ci sono dubbi: sarebbero da salvare le due partite col Liverpool.

M – Multe

Una follia made in De Laurentiis. Il modo migliore per rovinare una stagione. I giocatori hanno sbagliato, non ci sono dubbi. Ma quel ritiro non aveva senso. Paventare adesso cifre iperboliche non ha senso. Serve solo ad innervosire la squadra. Il giorno in cui saranno tolte di mezzo sarà arrivato sempre tardi.

N – Napoli

E’ stato un anno terribile. A partire da febbraio, dalla cessione di Hamsik che non è stato sostituito, un disastro. Con una media da salvezza tranquilla e nulla più. Ma il gol all’ultimo istante dell’ultima partita dell’anno ha restituito il sorriso. Ci aggrappiamo ad esso per un 2020 che sia migliore )anche se è difficile ipotizzarlo peggiore).

O – Ospina

Con Ancelotti ha messo insieme un numero di presenze inusuale per un dodicesimo. Nella storia del Napoli non esiste un portiere di riserva con tante partite. Per altro lui è espertissimo, mentre Meret avrebbe bisogno di giocare quanto più possibile. Buono il rendimento, ma francamente non si capisce il perché di questa cosa

P – Polacchi

Per convenzione i due polacchi del Napoli, Milik e Zielinski sono fortissimi. Peccato solo che in campo hanno solo fatto intravedere le loro qualità. Milk frenato da infortuni, ma anche dalla poca freddezza sotto porta. Continua a segnare molto, ma a sbagliare gol decisivi, semmai anche semplici. Zielinski ha potenzialità enormi, ma le fa vedere solo a sprazzi. Ed ancora non si è capito quale sia il suo ruolo. Si sa solo che non è quello di regista: solo Ancelotti non l’aveva capito.

Q – Quagliarella

Doveva, poteva, arrivare in estate. Sarebbe stato un bel modo per lui per finire la carriera. Soprattutto un acquisto utile al Napoli, soprattutto a quello di Ancelotti, che aveva bisogno di una seconda punta che in organico non c’è. Peccato.

R – Ringhio

Gattuso è arrivato da pochi giorni. Magari non diventerà mai un allenatore top come il suo predecessore, ma era quello che serviva in questo momento. Magari a 40 potesse ancora scendere in campo. Al Napoli manca un Gattuso, sia come gioco che come personalità. Previsione: non durerà a lungo. Difficile immaginare che uno abituato a dire pane al pane e vino al vino possa durare a lungo con De Laurentiis…

S – Scudetto

Ne aveva parlato Ancelotti. Che ha dichiarato che dopo un mercato da 10 aveva a disposizione una squadra da scudetto. Ci sono tre possibili interpretazioni. A) E’ fuso, non capisce nulla più di pallone, al punto da pensare che una squadra senza centrocampisti potesse competere per lo scudetto; B) era davvero una squadra da scudetto, e lui ha fallito come allenatore; C) ha preso per il culo i tifosi, dicendo una cosa che non pensava. Noi abbiamo un’idea precisa, ma lasciamo campo libero all’interpretazione di chi legge.

T – Tifosi

Offesi da De Laurentiis, presi per i fondelli da Ancelotti. Al di là di tutto restano il punto fermo da cui ripartire.

U – Universiade

Grazie a loro abbiamo avuto un San Paolo decente. Non è ancora il top, ma dopo anni di abbandono finalmente anche dal punto di vista visivo offre un bellissimo colpo d’occhio.

V – Vittoria

E’ mancata per una vita. In campionato per un numero impressionante di giornata, dal Verona al Sassuolo. Per una squadra abituata a vincere quasi sempre, sia in casa che in trasferta, una sequenza lunghissima. Adesso speriamo che il trend si inverta

Z – Zoff

Che c’entra Zoff? In apparenza nulla. Ma vedere a Napoli un portiere fortissimo, friulano e freddo ci ha ricordato il grande Dino. Meret non sarà mai come lui, il più grande portiere di tutti i tempi (con buona pace di Buffon). Ma può fare una grandissima carriera.