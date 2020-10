Cultura, Giulierini:” MANN, lavoriamo per riaprirlo completamente a Napoli”

MANN, presentato on line il piano strategico 2020/2023

di Danila Liguori

”Ci avviamo verso un anno strategico per il nostro Museo che, nel 2021 sarà interamente restituito alla fruizione del pubblico, mai così vasto e stupefacente nei suoi immensi giacimenti di capolavori, mai così aperto alla città. E lo annunciamo in giorni difficili”. Così esordisce il direttore del MANN, Paolo Giulierini (nella foto) durante la presentazione di questa mattina, con un evento digitale, del Piano Strategico 2020/2023 e dell’Annual Report 2019 del MANN. “Al MANN – continua Giulierini – dalla prossima primavera sarà gratuito anche l’accesso al giardino storico della Vanella. Tremila sono i mq della nuova area espositiva. In estate riscopriremo, nell’ala occidentale, le splendide sale chiuse da mezzo secolo dove torneranno i capolavori della Campania Romana. In autunno, con il raddoppio delle sezioni pompeiane, il MANN potrà orgogliosamente definirsi il più importante museo archeologico al mondo per l’arte classica. In questi ultimi mesi la pandemia ci ha fatto riconsiderare la struttura stessa del nostro piano 2020/2023, che oggi presentiamo anche alla luce delle attuali priorità. Resta comunque salda la rotta da noi prefissata all’inizio del primo mandato: lavoriamo per consegnare alla città di Napoli il suo museo completamente riaperto, epicentro di un ‘Quartiere della Cultura’ pronto ad accogliere nuovamente il mondo”. Al meeting online hanno partecipato inoltre Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il turismo regionale, Ludovico Solima, dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Luca dal Pozzolo, direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, Elisa Napolitano e Pasquale Sasso, membri del gruppo di lavoro per la redazione dell’Annual Report.