Cuccureddu: il Napoli può lottare per lo scudetto

L’ex giocatore della Juventus vede la formazione di Gattuso tra le favorite alla corsa dello scudetto

Nel corso della trasmissione televisiva Cromosoma Bianconero Tv l’ex giocatore della Juventus Antonello Cuccureddu ha parlato di campionato soffermandosi sugli Azzurri. “Con Gattuso in panchina e con i nuovi innesti vedo nel Napoli una formazione che potrà anche competere per lo scudetto. Questo sarà un campionato probabilmente più livellato e i partenopei potranno dire la loro anche nella corsa per il tricolore”.