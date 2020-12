Lite in diretta tra Cruciani e Maradona Jr: “Ma chi minacci? Non hai capito un ca**o”

Durante la trasmissione “La Zanzara” in onda a Radio24, c’è stato un forte dibattito tra Giuseppe Cruciani e il figlio del Dios, Diego Armando Maradona Jr. Ecco il botta e risposta che parte da Cruciani: ““Se minacci, minaccia bene. Non hai nulla da dirmi? Invece hai detto, hai scritto. Hai scritto che, se mi incontri nei corridoi Mediaset, è peggio per me. Non hai capito un ca**! Non ti parlo col c***o? Io parlo come voglio”, Risponde Diego: “Ascoltami bene, sto dicendo sul serio. Io a te non ho nulla da dire, quello che ti dovevo dire te l’ho già detto. Impara a parlare, la trasmissione di m***a tua e di quell’altro mongoloide l’ho sentita trenta volte. Non me ne fotte proprio di quello che hai da dire”. Cruciani allora risponde: “Le minacce non sono accettabili, quelle frasi erano state dette per gioco”. Il figlio di Diego conclude: “Allora prendi un pugno per gioco…” e gli aggancia il telefono in faccia.