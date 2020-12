Napoli, qualità e quantità per tre punti d’oro

Pare che il Napoli torni da Crotone con un maggior livello di consapevolezza circa la sua effettiva forza. Una maturità tale da consentire agli azzurri di condurre in porto la partita in tutta serenità. Senza particolari affanni.

La squadra di Gennaro Gattuso ha mantenuto il controllo del gioco. Accerchiando poco alla volta l’area di rigore dei padroni di casa.

Risalendo il campo in maniera armonica. Amministrando il dominio del possesso, ma intensificando l’intensità nel giropalla.

Proprio questo aspetto va sottolineato più di altri. La perfetta aderenza tra idea tattica e gestione emotiva.

Ancora una volta, a rivestire un ruolo fondamentale sono stato gli uomini in grado, con il loro dinamismo, di determinare il naturale passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1, e viceversa.

Appare evidente, dunque, che in questo momento della stagione due centrocampisti dalle caratteristiche di Piotr Zieliński e Diego Demme siano imprescindibili per cambiare identità in corso d’opera.

Mantenendo sostanzialmente invariata la coerenza delle idee di Ringhio. Che così ha potuto variare in maniera netta la proposta di gioco al suo Napoli.

Diversa, a seconda dei momenti in cui i partenopei avevano l’esigenza di creare densità in mezzo al campo. Piuttosto che far respirare in ampiezza la manovra, per andare poi alla ricerca della profondità.

Permettendo a Lozano di muoversi con assoluta libertà.

In effetti, i napoletani, ancora in maglia albiceleste, hanno mostrato di essere sulla buona strada per metabolizzare le ambiziose richieste dell’allenatore.

Soprattutto per quanto riguarda i continui elastici tra le due fasi in cui si articola il gioco.

Non va trascurata la circostanza che Andrea Petagna, nell’economia del match, ha dimostrato di poter reggere da solo, o quasi, l’attacco sulle sue ampie spalle. Del resto, attraverso il peso dell’ex Spal, il Napoli ha sviluppato situazioni di sofisticato possesso, in grado di esaltare le doti del Bisontino.

Indubbiamente, posizionando come vertice alto della manovra d’attacco un centravanti classico, la squadra acquisisce maggiore fisicità. Nonchè presenza nell’ultima porzione di campo.

Aumentando in maniera esponenziale la capacità di finalizzare al momento della rifinitura. Ma non solo quella. Infatti, Petagna rappresenta uno sfogo importante per il possesso.

Contro i pitagorici si è assunto l’onere di quel lavora “sporco” ed oscuro, lontano dai riflettori della critica, eppure funzionale ad allungare e/o allargare la difesa dei calabresi.

Specialmente in un sistema come quello costruito da Stroppa. A tre, con la linea bloccata ed i “quinti” spesso e volentieri talmente bassi, da costruire una Maginot di ben cinque uomini.

In definitiva, la vittoria di Crotone potrebbe essere davvero la chiave di volta del campionato del Napoli. Poiché Gattuso ha preso coscienza, innanzitutto, di avere una rosa numericamente ampia e di valore. La profondità del roster è ideale per far ruotare gli uomini, distribuendo il minutaggio e dosando le forze.

Al contempo, il tecnico degli azzurri ha una coscienza diversa. Quella di avere un gioco codificato, con meccanismi mandati a memoria. Che può essere interpretato in tanti modi diversi…

