Cristian Bucchi: “ADL lungimirante. Bakayoko ago della bilancia…”

Al rientro dalle nazionali è tempo di bilanci in casa Napoli. Gli azzurri, con qualche assenza, tra infortuni più o meno assorbibili e influenzati vari, devono comprendere come affrontare il match clou di domenica sera con il Milan.

Gennaro Gattuso vista l’emergenza potrebbe pure tornare al 4-3-3. Un dubbio tecnico-tattico con cui si è arrovellato pure Cristian Bucchi.

L’ex attaccante del Napoli ha affrontato l’argomento nella puntata odierna di Radio Gol. “Credo che molto dipenderà dalle condizioni generali. Soprattutto, c’è da valutare Bakayoko, l’ago della bilancia della squadra. Se sta bene, credo Gattuso sceglierà il consueto 4-2-3-1 proprio per non cambiare l’identità del gioco, che sta sviluppando da inizio campionato. In caso contrario, potrebbe valutare il 4-3-3. La scelta finale dipenderà molto dalle condizioni degli uomini che avranno recuperato…”.

Bucchi ha voluto chiarire la sua posizione, riguardo la sfida di domenica prossima. “Penso che Gattuso, non si faccia condizionare dagli avversari. Il Napoli ha le carte in regola per fare bene…”.

Da allenatore, poi, non poteva mancare un passaggio sulle assenze di Pioli e del suo vice Mutarelli. Fermi ai box a causa della positività al Covid. Bucchi è categorico. “Sono assenze importanti, anche perchè non saranno nemmeno in tribuna. Quindi si parla di vera e propria assenza fisiche. Con gli stadi chiusi al pubblico, la voce dell’allenatore è fondamentale…”.

Su chi possa fare le veci in campo della guida tecnica, l’ex azzurro ha una idea precisa. “In questo momento, penso che Ibra possa essere il vero trascinatore. Più di qualsiasi altro collaboratore tecnico…”.

Bucchi ha concluso condividendo la sua esperienza all’ombra del Vesuvio, parlando della lungimiranza di ADL. “Quando giocavo con il Napoli, De Laurentis ci parlò di un sogno che aveva. Fare del Napoli quello che oggi è. Ovvero, una grande realtà. Il presidente aveva una grande visione di ciò che sarebbe accaduto nel calcio del futuro. Già all’epoca parlava di investitori americani, mercati alternativi come quello cinese…”.

Salvatore de Landro