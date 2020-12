Criscitiello: “ADL ha trovato il suo Sarri”

Il noto giornalista Michele Criscitiello, ha espresso la sua nel suo editoriale riguardo il momento del Napoli, ecco le sue parole: “Un Napoli spettacolare che anche quando non esalta vince. Grazie a Rino Gattuso che in un anno ha fatto un lavoro incredibile nella testa dei calciatori e sul campo. Grazie al suo staff di primo livello, Gattuso ha svoltato il Napoli. Una squadra che gioca bene e vince anche senza Osimhen. A Conte hanno preso di tutto, a Gattuso ne hanno preso uno solo e neanche può schierarlo. Il suo Presidente gli ha tolto, dalla classifica, 4 punti potenziali o almeno 2 e ha rigenerato anche Lozano, dando un importante valore di mercato dopo il crollo sotto la guida Ancelotti. Petagna che segna e decide la partita è un segnale. Tutti importanti, dal primo all’ultimo. Cambia la punta, mette quella pesante e con tanto di abbraccio al Mister, Petagna regala i 3 punti al Napoli. Difficile che gli azzurri possano puntare al titolo ma il ritorno in Champions è il vero obiettivo di questa squadra. De Laurentiis, dopo la battuta a vuoto con Ancelotti, ha ritrovato il suo Sarri… più giovane. Ragazzi motivati, squadra a mille e in alto in classifica ma soprattutto calciatori con plusvalenze sicure per non chiudere in rosso per il secondo anno consecutivo. Gli allenatori sono fondamentali per una società. Possono valorizzarti tutto, così come possono distruggerti un capitale“.