Covid e stadi, il consulente del Governo Ciciliano non è ottimista

Covid stadi: a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Fabio Ciciliano, membro del CTS: “Il calcio non è più lo sport che siamo abituati a vedere. In questo momento della contingenza epidemica da Covid che registra, a ieri, ancora 846 morti, non ci consente di pensare allo sport come era prima”.

Foto dal web

“Dopo il vaccino? Auguriamoci cominci nella prima settimana di gennaio, aspettiamo le autorità regolatrici italiana ed europea. Per le condizioni di normalità dobbiamo aspettare ben più di qualche mese. Si conta di tornare alla normalità non prima del prossimo inverno. Terza ondata Covid? Dobbiamo cercare di arginarla. Con la riapertura delle scuole e delle attività lavorative interrotte durante il periodo natalizio e con il picco influenzale stagionale, ci sarà un nuovo sovraccarico delle strutture ospedaliere”.

“Tutto il campionato ed anche gli Europei senza pubblico? Non è facile fare paragoni con il resto d’Europa, la Germania ha tre volte i posti letto di terapia intensiva. I comportamenti che abbiamo visto sono sconsiderati: se si lascia lo spazio di uscire per strada, però, le stesse non restano a casa. Inter-Napoli? 1-2”.

