Altro che Covid-19. La Serie A ostaggio di strafottenza, malafede e incapacità

Elmas ha il Covid. Dopo Zielinski, quindi, pure il macedone è risultato positivo. Eppure, la Lega Calcio obbliga il Napoli a giocare con la Juventus. Pena il deferimento alla Giustizia Sportiva ed il conseguente rischio di partita persa a tavolino.

Il “caso Genoa”, dunque, pare non abbia insegnato nulla a nessuno. Alla luce delle sinistre analogie che in queste ore stanno riproducendo, all’ombra del Vesuvio, l’andamento della vigilia che aveva già caratterizzato la trasferta dei rossoblù nel capoluogo campano.

La tempistica, infatti, ha un mucchio di punti in comune con quanto visto la scorsa settimana.

Inizialmente, il riscontro di un solo positivo. Perin al Genoa come Zielinski al Napoli. Poi la corsa convulsa allo screening, cui sottoporre giocatori e staff. E poche ore prima della partenza, la sgradevole sorpresa. Schöne allora, Elmas ieri, costretti forzatamente alla quarantena.

Trascurando, almeno momentaneamente, il fatto che il giorno dopo la gara del San Paolo, il Grifone annoverava tra le sue fila ben 14 contagiati!

Le affinità sono davvero troppe per non destare preoccupazione. Tanto per la progressiva emersione di un potenziale focolaio in un’altra squadra di Serie A.

Quanto per il paradossale comportamento della Lega.

Inizialmente contraddistinto da un omertoso mutismo. In attesa che, magari, a toglierle le castagne dal fuoco, intervenisse il Governo. Anch’esso non pervenuto, vigliaccamente, nell’intricata vicenda generata dal provvedimento dell’Asl di Napoli.

Così, la Lega, attraverso un comunicato ufficiale, diramato frettolosamente Urbi et Orbi ieri sera, ha palesato ostinatamente e contro le norme del buonsenso, l’intenzione di andare avanti come se niente fosse, sulla strada tracciata dal Consiglio straordinario di qualche giorno prima.

D’altronde, il surrogato del campionato, fortemente voluto dai proprietari, in barba alle più elementari regole igienico-sanitarie a tutela della salute di tutti i tesserati, propinato in luogo del gustosissimo calcio “vero”, non può fermarsi.

Ed i motivi di questa scelta cervellotica sono molteplici. Su tutti, però, grava il serissimo rischio di dimostrare inequivocabilmente l’inadeguatezza del protocollo sui tamponi. Condizione imprescindibile imposta dal Comitato Tecnico Scientifico per ricominciare l’attività agonistica, dopo lo stop ai campionati causato dalla pandemia.

Ad aggravare la situazione, la circostanza per cui, dal punto di vista meramente cronologico, il comunicato della Lega sia stato diramato dopo quello della Juventus.

Quasi come se l’organismo che gestisce la Serie A dovesse adeguarsi alle volontà dei bianconeri. E non il contrario. Forse ribadendo ciò che non aveva necessità di essere ribadito. In quanto promanato, in spregio all’etica ed in barba alla morale, proprio dalla stanza dei bottoni della Continassa.

Insomma, una figura disonorevole.

Simile a quella che si potrebbe fare conteggiando nel proprio palmares titoli e trofei revocati da qualche Tribunale, con passaggio in giudicato di sentenza definitiva.

Come se non bastasse il desolante spettacolo offerto in tutti questi anni dalla Serie A, a tifosi accaniti, appassionati o semplici curiosi, le istituzioni calcistiche italiote hanno scelto consapevolmente di fare l’ennesima figura stercoracea…

Francesco Infranca

