Covid 19, Zona arancione: le differenze con quella rossa

di Danila Liguori

Due le Regioni inserite nella fascia arancione, e cioè Puglia e Sicilia, nelle quali si prospetta, a partire da domani, un lockdown più “light” rispetto a quello dell’area rossa. Qui sono consentiti spostamenti all’interno del proprio territorio di residenza (o domicilio), anche se viene consigliato di evitare quelli non necessari. Dalle 22 alle 5, quando scatta il coprifuoco, saranno consentiti solo gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità. Allo stesso modo, per gli spostamenti fuori dal proprio territorio (che sarebbero vietati) viene fatta l’eccezione per motivi di lavoro, salute e necessità. Il rientro al proprio domicilio o residenza è sempre consentito. sono aperte quelle dell’infanzia, le elementari e le medie, ma con obbligo di mascherina al banco. Didattica a distanza solo per le superiori. In attività parrucchieri e barbieri, mentre i negozi sono aperti, tranne i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Nonostante la chiusura di bar e ristoranti, sarà possibile usufruire della consegna a domicilio a qualsiasi orario e del servizio d’asporto fino alle 22. Consentita l’attività motoria all’aperto. Il transito nei territori delle zone arancioni è consentito se è necessario a raggiungerne altri dove non ci sono restrizioni agli spostamenti o dove sono comunque consentiti. Sarà possibile anche andare in un altro comune se nel proprio non sono disponibili alcuni servizi.