Covid 19, Sardegna: Il CTS disse no alla movida, aperta inchiesta

di Danila Liguori

La Sardegna by night come focolaio di diffusione del Covid 19. Movida incontrollata a cavallo di Ferragosto dal Billionaire, al Phi Beach; dal Sottovento, al Just Cavalli e altri locali vip della Costa Smeralda. Nonostante gli esperti del Comitato si espressero con risolutezza il 6 agosto, il governatore e la giunta l’11 agosto decisero di mantenere aperta la movida. E’ a tal proposito che si chiede una commissione d’inchiesta per far luce sugli aspetti connessi alla gestione dell’emergenza Covid in Sardegna. A farlo sono i partiti di opposizione, dopo che ieri la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo dove si ipotizza il reato di epidemia colposa in relazione alla diffusione del virus nel periodo di Ferragosto a causa dell’apertura delle discoteche. (Nella foto Flavio Briatore)