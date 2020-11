Covid-19, Riaperture Infanzia e Primarie: la nota di de Magistris a De Luca

L’Ordinanza Regionale n.92, sulla base delle risultanze della relazione dell’Unità di Crisi del 23 novembre – che ha esaminato gli esiti dello screening a campione sulla popolazione scolastica – ha disposto, a partire da domani, mercoledì 25 novembre, il ritorno in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria. Mi sembra, innanzitutto, doveroso esprimere il mio apprezzamento per l’attenzione, rivolta dall’Unità di Crisi, ad una fascia d’età per la quale, secondo quanto si evince dalla succitata relazione “oggettivamente risulta meno fruibile la didattica a distanza”. (foto di repertorio)

"E' il ritorno ad un clima di grande coesione istituzionale che vede la Campania allinearsi, in modo graduale e progressivo, alle scelte compiute dal Governo della Repubblica per le altre Regioni collocate in zona rossa. Si tratta di un significativo segnale per rispondere felicemente alle autorevoli sollecitazioni del Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Con pari soddisfazione apprendo, che, anche se eseguito su base volontaria e non ancora completato, lo screening sulla popolazione scolastica ha, fino a questo momento, evidenziato risultati confortanti, con una percentuale di positività ai test antigenici dello 0.33%: un dato che, unitamente alla curva dei contagi, ha spinto l’Unità di Crisi a ritenere possibile la riapertura in presenza, seppure per una fascia anagrafica limitata (0-6 anni e prima classe della primaria), scelta prudenziale che fortemente condivido. L’ Ordinanza Regionale riserva, poi, ai Sindaci la possibilità di adozione di misure più restrittive in relazione a situazioni di peculiare criticità accertate, demandando ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza. Pur tuttavia, poiché - come è noto è del tutto inspiegabile, per me e per gran parte dell'opinione pubblica, il Sindaco di Napoli e i Sindaci dei Comuni capoluogo non partecipano ai lavori dell’Unità di Crisi - risulta urgente e improcrastinabile rivolgere la richiesta di conoscere i dati rilevati a seguito dello screening sul territorio cittadino, suddivisi per singole scuole e/o Quartieri di appartenenza. E' di certo noto che, nel territorio della Città di Napoli, insistono oltre 450 plessi scolastici, suddivisi tra nidi pubblici e privati, scuole dell’infanzia comunali, paritarie e private, scuole del primo ciclo, scuole secondarie. Sarebbe scelta irresponsabile, anche solo immaginare - nel rispetto delle prerogative concesse ai Sindaci dall’art.50 c.5 del D.Lgs 267/00, pur in un momento eccezionale quale quello che stiamo vivendo - di applicare ad una così vasta platea, misure locali d’urgenza basate su una generica “percezione del rischio” non suffragata da dati scientifici specifici. Viceversa è mia intenzione valutare con molta attenzione, gli esiti delle analisi sinora compiute e accompagnare le scuole ad un percorso di ripresa in presenza in condizioni di assoluta sicurezza e serenità". Ringrazio per l'attenzione e resto in attesa di un favorevole, celere riscontro, ribadendo l’urgenza di ricevere i dati, come ho accennato in precedenza, dello screening eseguito, per aree cittadine e singoli Quartieri. Luigi de Magistris

On.

Vincenzo De Luca

Presidente della Regione Campania

Dott. Italo Giulivo

Coordinatore della Unità di Crisi Regionale COVID 19

e p.c.

Prof.ssa Luisa Franzese

Direttore dell’Ufficio Scolastico Regione Campania