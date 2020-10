Covid 19, Ministero della Salute: “Contagi, tre gli incontri a settimana con la stampa”

“A partire da oggi, ogni settimana, saranno previsti tre incontri con la stampa. L’analisi della situazione epidemiologica e i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia saranno oggetto, oltre che della conferenza del martedì, anche di quella che si terrà ogni venerdì alle ore 16, sempre al Ministero della Salute. Il giovedì alle ore 18.30, ogni settimana, si terrà presso la sede di Invitalia, una conferenza stampa del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri /nella foto) sulle attività per il contrasto e il contenimento dell’epidemia”. E’ quanto scritto in un comunicato del ministero della Salute: