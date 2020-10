Covid 19, Francia e Germania in lockdown. Conte: “Aspettiamo”

Covid 19, Europa blindata: Francia e Germania in lockdown, Conte attende gli effetti delle nuove misure restrittive

di Danila Liguori

L’Europa corre ai ripari. Nel corso di questa seconda ondata di contagi infatti, Francia e Germania si blindano in un decisivo lockdown. La Francia a partire da domani, la Germania dal prossimo 2 novembre. Nel frattempo in Italia Conte prende tempo : “Diamo il tempo alle misure restrittive appena approvate di dispiegare appieno i loro effetti” , ha sottolineato, ribadendo che la strategia del governo non esclude però chiusure locali. In terra francese l ’aumento dei contagi “va al di là delle previsioni più pessimistiche: siamo travolti dal Covid”, ha detto il presidente Macron. In Francia le scuole restano aperte e il lavoro continua, ma con una quota di smart working obbligatorio. Bar e ristoranti rimangono chiusi per un mese almeno. Stessa sorte per i negozi. Misure drastiche dato che “ 3mila letti delle rianimazioni – più della metà di quelli a disposizione degli ospedali – sono occupati da malati Covid. Se lasciamo circolare il virus, ci dobbiamo aspettare 400mila morti”, sostiene Macron. Anche Angela Merkel ha ufficializzato la serrata in Germania per il mese di novembre : “Viviamo una crescita esponenziale dei contagi” e se la situazione resterà questa “nel giro di settimane il sistema sanitario sarà al limite”, ha spiegato. Quello tedesco è stato battezzato dalla Bild come un ‘ lockdown light ‘: i negozi restano aperti, come in Italia, ma con regole più stringenti . Scuole e asili restano invece aperti, la vera novità rispetto al lockdown della scorsa primavera. “Al momento il 75% dei contagi non si sa da dove provenga”, ha detto allarmata la Merkel.