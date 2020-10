Covid 19, Fico: “Guerriglia atto criminale”. Lamorgese: “Violenze preordinate”

di Danila Liguori

“Scena di una violenza inaudita” sostiene il presidente della Camera Roberto Fico, e “inaccettabili e da condannare con la massima fermezza”, aggiunge il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Si riferiscono chiaramente agli scontri avvenuti ieri sera a Napoli nei pressi di Palazzo Santa Lucia, in una città confusa ed esasperata che si avvicina ad un nuovo lockdown. Perché purtroppo, a protestare insieme a ristoratori e commercianti esasperati, c’erano anche persone già note alle forze dell’ordine. I due arrestati sono stati processati con rito direttissimo e sono già tornati a piede libero. Uno condannato a 1 anno e 8 mesi, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’altro a 1 anno e due mesi, con pena sospesa. È in corso una lunga serie di accertamenti sulla variegata platea di “ribelli” scesi la notte scorsa in piazza. Secondo il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sono “inaccettabili e da condannare con la massima fermezza atti di violenza organizzati come quelli accaduti ieri sera a Napoli, sui quali la Procura sta già indagando. Esprimo la solidarietà e la vicinanza agli appartenenti alle forze dell’ordine, alla polizia locale e ai militari che sono stati aggrediti e in alcuni casi sono rimasti feriti nelle strade del capoluogo partenopeo durante veri e propri episodi di guerriglia urbana”. E ancora secondo il presidente della Camera Roberto Fico: “Sono state scene di una violenza inaudita, da condannare con fermezza. Non sono state l’espressione di un dissenso o dei comprensibili timori di imprenditori e lavoratori che stanno a attraversando momenti di difficoltà, ma una guerriglia criminale. La mia solidarietà massima e il mio ringraziamento vanno alle forze dell’ordine impegnate a fronteggiare gruppi organizzati che aspettavano il momento giusto per scendere in piazza con bastoni e bombe carta, e ai giornalisti aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro”.