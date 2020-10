Covid 19, De Majo: “Spettacolo, governo ascolti. Sia un momento per riforma strutturale”

Stamattina in piazza del Gesù si sono riuniti i lavoratori e le lavoratrici della cultura e dello spettacolo. Una manifestazione bella e partecipata durante la quale hanno preso parola gli esponenti di tante delle categorie colpite della crisi: attori, operatori del cinema, tecnici, ballerini, ecc.

L’assessore alla cultura e al turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo ha partecipato esprimendo la sua solidarietà e quella del Sindaco a un comparto che vive una fase difficilissima. ”Il variegato mondo della cultura della nostra città ha dimostrato nei mesi passati uno straordinario senso di responsabilità adeguandosi pur di ripartire a tutte le limitazioni e prescrizioni previste dalle normative anticovid. Proprio questo comparto, che ha chiuso per primo i battenti a marzo e anche adesso in questa seconda ondata, sconta oggi tutte le conseguenze di una assenza pregressa di tutele contrattuali e di diritti più in generale. Che questa contingente situazione sia quindi per il Governo occasione per una riforma strutturale del lavoro culturale. Come Assessorato continueremo dal canto nostro a fare il massimo, ad essere una porta sempre aperta per ascoltare e condividere con i lavoratori le difficoltà e per immaginare insieme, nel prossimo futuro, modalità differenti, creative e sperimentali che permettano eventualmente alla città di poter continuare a fruire dei contenuti culturali, pur consapevoli del drammatico innalzamento della curva dei contagi nella nostra Regione. Per questa ragione è importante che il Governo intervenga tempestivamente con un reddito di emergenza quanto più universale possibile. E’ necessario inoltre che lo stesso Governo si metta in ascolto e coinvolga nelle decisioni future gli enti locali, che sono da sempre e lo sono stati ancor più in questo periodo difficile, una sentinella sui territori, ma anche un front office che quotidianamente risponde alle difficoltà dei cittadini – dichiara l’assessore de Majo.