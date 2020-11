Covid-19, De Luca: “Litigare? C’è solo un imbecille che litiga da solo…”

“Non litigate? Vorrei che fosse chiaro che qui in Campania non c’è nessuno che stia litigando. La Regione è tutta concentrata sul lavoro. C’è soltanto a Napoli un imbecille che litiga da solo o che cerca di fare sciacallaggio o aggressioni per farsi pubblicità, per nascondere la propria nullità amministrativa e per nascondere il fatto che non ha mosso un dito nel corso di un anno per dare una mano a contrastare il contagio. Non c’è nessuno che litiga, tranne uno. Gli altri sono al lavoro”. Un passaggio di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la diretta fb.