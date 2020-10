Covid 19, De Luca: “E’ coprifuoco nel week end”. Come in Lombardia

di Danila Liguori

Covid 19, anticipato di una settimana il coprifuoco in Campania: da venerdì chiusura di tutte le attività alle 23.

La Campania, quindi, come la Lombardia. Da questo week end scatterebbe il coprifuoco, come annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi. Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia”.