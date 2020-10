Covid 19, De Giovanni (I Mn): “De Luca, si utilizzi ostello di Mergellina per quarantene”

“L’ostello di Mergellina è ormai chiuso da oltre sette mesi. La struttura, di proprietà della Regione, potrebbe essere utilizzata per i positivi asintomatici al Covid-19 che devono stare in quarantena. Lanciamo questo appello al Presidente De Luca affinché utilizzi in modo razionale la struttura, fornendo un servizio all’utenza positiva ed asintomatica della nostra Municipalità”.

Lo dichiara in una nota il presidente della prima Municipalità Francesco de Giovanni