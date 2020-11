Napoli, la Legge non è uguale per tutti…

Nel momento esatto in cui la Corte d’Appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Napoli avverso la sconfitta a tavolino, aggravata dal punto di penalizzazione, la sensazione progressivamente diffusasi tra i tifosi partenopei non poteva essere che di totale sconforto.

Le motivazioni non li hanno convinti neanche un po’. Alberga in quasi tutti la netta sensazione che la sentenza sia il frutto di un consapevole compromesso giuridico-istituzionale.

Ovviamente, in un Paese dove la Giustizia Ordinaria appare sempre più claudicante, immaginare che potesse funzionare quella Sportiva, è null’altro che bassa propaganda. Se non, addirittura, mera demagogia.

Del resto, se la Legge è Uguale per Tutti, purtroppo non tutti sono uguali davanti alla Legge…

A questo punto, poiché alla società azzurra è stata imputata la commissione di una spregevole nefandezza sportiva, sarebbe lecito chiedere alle Istituzioni calcistiche di non avere un comportamento analogo.

All’ombra del Vesuvio, dunque, attendono fiduciosi che il Giudice Sportivo mantenga lo stesso grado di severità.

Specialmente nei confronti di quelle società sulle quali, pare, gravi il sospetto di avere pazziato con i risultati dei tamponi.

Oppure censuri la consuetudine di qualche dirigente superficiale.

Distrattamente impegnato in telefonate con atenei compiacenti, affinchè, si dice, i professori mantenessero un contegno accondiscendente verso un calciatore famoso. Ma privo della giusta nazionalità, funzionale ad acquisire lo status imprescindibile per firmare un sontuoso contratto.

Trascurando, almeno in questa sede, sui mormorii intorno agli spostamenti di altri Top Player (o presunti tali…).

Fenomeni della pedata, che hanno scelto intenzionalmente di viaggiare in giro per l’Europa, rispondendo alla convocazione delle loro Nazionali. Magari ai comuni mortali potrebbe anche sembrare innaturale, in tempo di pandemia, abbandonare la bolla, senza avere preventivamente chiesto il permesso agli organi competenti.

Al contempo, la Figc dimostri di ispirarsi a quei principi di lealtà e probità evocati dalla sentenza emessa da Sandulli. La smetta di comportarsi in maniera omertosa e produca le registrazioni della sala Var.

L’audio delle comunicazioni intercorse tra Orsato ed i suoi collaboratori “virtuali”, in quel famigerato Inter-Juve di due anni fa desta curiosità. Perlomeno a Napoli e dintorni.

Nell’ottica di dimostrarsi un organismo adamantino, sulla quale non può gravare alcun tipo di sospetto, la Federazione ha l’obbligo morale di squarciare il velo oscuro calato come una mannaia sulla credibilità della Serie A il 28 aprile 2018!

Altrimenti, l’aver respinto il ricorso del Napoli sarà soltanto l’ennesimo atto di un “sistema” incapace di produrre anticorpi al compromesso ed alla vigliaccheria.

E l’olezzo maleodorante di un processo alle intenzioni diventerà ogni giorno cha passa sempre più insostenibile per l’italico pallone.