Contini, un “terzo” talmente forte da essere un vero lusso

Ritorno alla base, dopo qualche giro

Nikita Contini è sempre stato tenuto in grandissima considerazione dal Napoli, nonostante nelle ultime cinque stagioni, non abbia mai messo piede in campo al San Paolo.

Vale, quindi, la pena di conoscere un po’ meglio il 24enne portiere, nato a Cherkasy, da madre ucraina e padre italiano. Protagonista ritrovato, con la maglia azzurra,

Dapprima, Contini è passato attraverso l’onerosa etichetta di promessa giovanile. Poi, la società ha deciso di prestarlo in Lega Pro, dove s’è costruito una solida fama di estremo difensore affidabile e sicuro.

Al debutto tra i “grandi”, partecipa alla cavalcata vincente della Spal, guidata da Leonardo Semplici alla promozione in Serie B, dopo un’assenza di ventitrè anni. L’anno successivo lo spende tra Carrarese e, da gennaio, Taranto. Nel biennio 2017-19 Contini palesa tutte le sue qualità con Pontedera e Siena, entrambe condotte, a suon di interventi risolutivi, ai Play-Off, dimostrando di essere ormai pronto a salire di livello.

Una scelta scomoda, un ruolo marginale

La scorsa estate appariva evidente quanto si trattasse di un portiere dalla dimensione superiore a quella della “terza serie”. L’ha capito l’Entella, una piazza ideale per togliere pressione dalle spalle ad un esordiente in cadetteria.

Nel momento in cui la parabola della sua carriera stava rapidamente decollando, però, Contini ha deciso di accettare un ruolo marginale. Volendo, pure scomodo.

Una scelta strana, per un giocatore in rampa di lancio, costantemente sotto la luce dei riflettori, dopo una esaltante stagione in Serie B, contraddistinta da ben 11 clean sheet.

A Castel Volturno sono convinti che, pur giocando poco o nulla quest’anno, quello che, nell’immediatezza, Contini potrebbe perdere sul piano della continuità, lo acquisirà in termini di maggiore esperienza e consapevolezza nei propri mezzi, lavorando come “terzo”, alle spalle di Alex Meret e David Ospina, in competizione tra loro.

Contini offre ampie garanzie tecniche

Ovviamente, Contini potrebbe comunque dare un contributo notevole in questa stagione, offrendo ampie garanzie nell’ipotesi in cui, a causa della simultanea assenza del primo e del secondo portiere, dovesse concretizzarsi l’esigenza di giocare titolare.

D’altronde, tatticamente, è un estremo difensore “moderno”, assai capace con i piedi. Pertanto, soddisfa la filosofia di Gennaro Gattuso.

Ringhio considera il portiere a tutti gli effetti come un giocatore di movimento. Pertanto, pretende che sia idoneo a far partire l’azione dal basso. Nonchè, abile a calciare lungo e con precisione. Oltre che bravo ad uscire dalla propria area, accorciando in avanti, per coprire lo spazio alle spalle della linea difensiva.

Il Napoli, dunque, è consapevole di avere in rosa una risorsa importante, dalle grandi potenzialità, seppur inesplorate a questi livelli. Tuttavia, con ancora inesplorati margini di crescita.

Una circostanza non banale, per una squadra vogliosa di tornare ad occupare un posto tra le Fab Four della Serie A.

Si incastra con le norme per comporre la rosa

E’ inutile ignorarlo. Fare finta che non sia così. Ma il Napoli ha deciso di caldeggiare il rientro alla base di Contini anche per questioni regolamentari, poiché si incastra perfettamente con le norme imposte dalla Figc.

Bisogna tenere a mente, infatti, che all’inizio del campionato, ogni squadra deve rispettare delle limitazioni. Ovvero, presentare una rosa composta al massimo da 25 giocatori. Di questi, 4 devono obbligatoriamente essersi formati nel vivaio del club.

E Contini è cresciuto proprio nel settore giovanile partenopeo, dopo aver mosso i primi passi calcistici nell’Atletico Giugliano.

Il presidente è Salvatore Sestile, assieme ad Antonio Lisetto, suo principale collaboratore, convincono Giuseppe Santoro a dare una occhiatina al ragazzino. Quello che all’epoca era il responsabile del vivaio porta con sé il preparatore dei giovani portieri azzurri, Luciano Tarallo.

La sicurezza con la quale Contini affronta il provino entusiasma direttore e allenatore. Ergo, il passaggio successivo non può essere che il passaggio in sede per la firma.

Percorso netto, dai Giovanissimi alla Prima Squadra

Il 2007 è l’anno in cui il portiere varca per la prima volta i cancelli di Castel Volturno. La trafila fino alle soglie della Prima Squadra è lunga. Costellata di gratificazioni. Con i Giovanissimi Nazionali, per esempio, disputa un grandissimo campionato, culminato con la Finale Scudetto, persa contro la Fiorentina. Ma subisce pure un brutto infortunio, in uno scontro con il compagno di squadra Gennaro Tutino: la rottura della gamba.

Una battuta d’arresto, nel processo di crescita, che lo tiene fermo ai box per qualche mese.

Gioca da titolare negli Allievi Nazionali di Ciro Muro. Memorabile la prestazione in semifinale al prestigioso Torneo Arco di Trento, dove gli azzurrini battono ai calci di rigore la favoritissima Atalanta, prima di arrendersi in Finale all’Inter.

Il percorso giovanile culmina con lo sbarco in Primavera. La squadra di Giampaolo Saurini non è granchè competitiva. Eppure, tra campionato e Youth League, si mantiene sopra la linea dell’aurea mediocritas grazie alle parate miracolose inanellate in serie da Contini.

Il resto è storia di questi giorni. Nel senso che la strategia della dirigenza partenopea – affidare al portiere di origini ucraine lo spot di “rincalzo” -, si fonda sulla volontà di mantenere intatti determinati equilibri.

Effettivamente, allo stato attuale del dualismo tra i pali, tutt’ora consolidato e non risolto, aggiungere una variabile impazzita, alla coppia Meret-Ospina, avrebbe potuto essere deleterio.

Ma Contini è ambizioso. Una qualità che nei mesi a venire potrebbe inevitabilmente modificare lo scenario. Cambiando, almeno parzialmente, le gerarchie stabilite ad inizio stagione…

Francesco Infranca

<strong>- segui per semprenapoli su <a href=”https://www.facebook.com/PSNapoli/“>facebook</a>, <a href=”https://twitter.com/PerSempreNa“>twtter</a>, <a href=”https://www.youtube.com/channel/UCNzxyM-tIFWLypMDDgaZA_Q“>youtube</a></strong>