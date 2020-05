Conte:Ecco il calendario delle riaperture!”

Conte in una conferenza da Palazzo Ghigi riporta il calendario delle aperture Adesso vi illustro i principali contenuti del decreto legge elencando il calendario delle riaperture.

Da lunedì 18 maggio ci si sposterà all’interno delle regioni senza autocertificazione e limitazioni. Usciamo di casa senza giustificare la sede ed il motivo dello spostamento.Riprendono gli incontri con gli amici. Rimane il divieto per chi è positivo al virus per chi è in quarantena. Anche chi ha sintomi simili a quelli del Covid deve rimanere a casa. Resta il divieto di assembramenti.Rimane la regola di portare le mascherine e la norma del distanziamento di almeno un metro.Va indossata al chiuso e all’aperto e soprattutto in una strada affollata. Da una regione ad un’altra ci si può spostare per i motivi già noti. Limitati fino al 3 giugno poi saranno valutati se i dati sono regrediti allora ci potremmo muovere liberamente

Solo dal 3 giugno si potrà spostare agli interni degli stati dell’Unione Europea senza obbligo di quarantena.Sarà importante anche per il turismo.

Da lunedì 18 maggio saranno riaperti i negozi di vendita al dettaglio , di abbigliamento,parrucchieri, centri estetici, barbieri ecc.Riaprono ristoranti pasticcerie , bar , gelaterie, pub a condizione che le regioni accettano di valutare l’andamento e la curva sia sotto controllo ed in sicurezza.Anche gli stabilimenti balneari riaprono il 18 maggio. Anche le chiese e le manifestazioni liturgiche riaprono. Ovviamente bisognerà. Riaprano i musei con il rispetto delle norme anti Covid -19.

Dal 25 maggio abbiamo programmato l’apertura di palestre centri sportivi e piscine.

Dal 15 giugno riaprono teatri cinema e anche dal 15 giugno per i bambini ci sarà un ventaglio di giochi ludici per i bambini.Anche in questo caso le regione potranno modificare questo calendario.Per le persone con disabilità abbiamo pensato di fare qualcosa sia per loro che per gli accompagnatori.

