Conte, 40 minuti per non dire nulla. Manca qualcuno che si assuma la responsabilità di decidere

Una quarantina di minuti a reti unificate nell’orario di massimo ascolto. Per non dire assolutamente nulla. Nulla che non fosse trapelato nei giorni precedenti, quando si ea capito che non sarebbe stato deciso nulla. Per condire il nulla Conte per oltre 30 minuti ha tessuto le lodi dei cittadini, ripetendo in modo ossessivo compulsivo sempre gli stessi concetti. Se un collaboratore di questo sito avesse scritto un articolo del genere non lo avrei pubblicato: inutilmente lungo, ridondante, senza nessuna notizia. Di più: mi è capitato anni fa di far parte della Commissione dell’Ordine dei giornalisti per l’esame da professionista. Se qualcuno avesse scritto una cosa del genere avrei proposto di bocciarlo.

Uno si chiede: ma cosa ti aspettavi da Conte ieri sera? Nulla, non mi aspettavo nulla. Difatti sto criticando la conferenza stampa in se, non il Presidente del Consiglio. Non c’era alcun bisogno di farla. Le colpe del Governo sono altre. Le colpe di non decidere. Si apre ma non troppo, salvo poi chiudere tutto. Ma c’è un motivo per cui va così: nessuno si assume la responsabilità di fare scelte. Per paura che tutto poi si ritorca contro. Anche in sede penale. Il Governo vorrebbe che fosse la scienza a dare il via libera. Che non darà mai. Perché non ci sono certezze. Ieri sera i virologi tutti, ormai sono star televisive, a dire la stessa cosa: non ci sono certezze. Una dalla scienza vorrebbe certezze. Ma la scienza non dà certezze, mai. La scienza supera un dubbio, ma subito ne pone altri dieci.

Ieri sera era un teatrino meraviglioso: si parlava della necessità di fare quanti più tamponi possibili. Non si sa bene per quale motivo. Lo sanno certamente loro, ma non lo fanno capire. Anche perché il tampone in se non dà alcuna certezza. Puoi essere già stato contagiato, ma risultare inizialmente negativo. Inizialmente uno pensava che il tampone era superfluo, perché andava fatto tutti i giorni.

Invece no, il tampone ti dice che 3 o 4 giorni prima non eri positivo. Poi ci sono i test sierologici in grado di accertare la presenza di anticorpi. Ossia in grado di dire se uno è stato prima contagiato e poi guarito. Ma è un esercizio questo fine a se stesso. Perché non si sa si questo da’ immunità, e se sì per quanto tempo. Le mascherine servono? Si ma non troppo. Servono a non essere un pericolo per gli altri. Le rendiamo obbligatorie? No, visto che non ci sono per tutti. E allora…

La cosa che fa impazzire è la APP Immuni. C’è, ha un costo, ma non è obbligatoria. Per motivi di privacy. A parte che non ho capito a chi davvero frega, concretamente, di questa privacy. Ma funziona così: io che uso un cellulare so bene che possono tracciarmi facilmente. Però su questo stesso cellulare non metto una APP per non farmi tracciare… Sono le stesse persone che usano Carte di Credito, Telepass, fanno le schede a punti nei supermercati e dai benzinai…

Il vero dramma italiano è che nessuno fa nulla. Per paura, lo dicevamo, di possibili conseguenze penali. Nessuno si assume la responsabilità di dire: tutto ok, si ricomincia. Ma questo è un disastro. Ci sono categorie professionali che possono sbagliare e i propri errori possono avere effetti devastanti. Ma la cosa più sbagliata è non decidere. Politici, medici, magistrati devono prendere decisioni difficili, ma non dovrebbero essere perseguiti per eventuali errori. Oggi non funziona così. E il non decidere distrugge l’Italia.

Questo paura di decidere si vede benissimo quando si parla di calcio. Se per la ripresa si aspetta che non ci sia più alcun rischio di contagio se ne riparlerà, forse, a giugno 2021. Quando, forse, ci sarà il vaccino. Ma poiché non è scritto da nessun parte che alal fine il vaccino arriverà…