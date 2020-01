Con la Juve la sfida impossibile, ma non si può assolutamente perdere

Di qui a fine stagione il Napoli giocherà (per il momento, in attesa di capire cosa accadrà nelle Coppe) tre gare in cui parte battuto sulla carta. Le due di Champions col Barcellona, e quella di stasera con la Juve. Tutte le altre sono quanto meno alla pari. Partire battuti sulla carta non significa perderle automaticamente. Proprio il Napoli (ahinoi) sta dimostrando come si può perdere contro avversarie decisamente inferiori. Certe cose però è bene dirle chiaramente. L’abisso che in questo momento separa gli azzurri dai bianconeri ha varie motivazioni.

Il fatturato, innanzitutto. La Juve incassa più del doppio del Napoli, di conseguenza parte avvantaggiato. Non bastasse tutto ciò, il Napoli chiude i bilanci in attivo. I bianconeri, nonostante plus-valenze sospette, sono in disperato rosso. Se il Fair Play finanziario fosse una cosa serie sarebbe fuori da tutte le manifestazioni. Dulcis in fundo la proprietà juventina VUOLE VINCERE a tutti i costi. La proprietà azzurra ha dichiaratamente ALTRE FINALITA’.

A ben pensarci non è assurdo che oggi ci siano 27 punti di differenza in classifica. E’ assurdo che due anni fa il Napoli, al netto del doping arbitrare, ha vinto lo scudetto.

Detto questo ce l’andiamo a giocare. Con tutti i limiti nostrani, e la forza devastante a disposizione di Sarri. Gattuso, anima pia, è capitato in un mondo di pazzi. Ha preso in mano una squadra senza capo ne’ coda, trovando anche un ambiente spaccato. Coi giocatori in guerra con la società e, pare, divisi in vari gruppetti. Commettendo alcuni errori (ma solo chi non opera non sbaglia) sta provando a dare un senso alla stagione. Che dovrà portare innanzitutto alla salvezza. Di questo è giusto parlare.

Nessuno crede alla possibilità concreta di retrocedere, ma la storia insegna altro. Poi semmai c’è da guardare in avanti. La zona Champions è a distanza abissale. Ma non è da trascurare l’Europa League. Non tanto per i soldi, ma per non perdere posizioni nel ranking Uefa. E poi per giustificare una rosa di una ventina di giocatori, e dare più o meno a tutti la possibilità di giocare.

Abbiamo detto che la partita con la Juve sulla carta non ha storia. Ma bisognerà fare l’impossibile per non perdere. Perché a Napoli perdere con gli odiati bianconeri non è mai piacevole. E poi per dare seguito alla prestazione vittoria con la Lazio. A pensarci bene il Napoli i suoi punti deve iniziare a farli dalla prossima settimana. Servirà, a partire da Marassi, una lunga striscia di vittorie. Ma stasera sarà bene non perdere.