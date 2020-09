Col Genoa tocca a Meret: la follia continua

Si dice, dicunt, che domani giochi Meret. A dire il vero lo si diceva anche la scorsa settimana, poi scese in campo Ospina. La follia continua. Ribadiamo un concetto: la scelta è giusta la faccia Gattuso. Il sottoscritto non avrebbe dubbi su chi far giocare. Non solo perché “para” meglio, ma perché fa meno danni coi piedi. Ma quello che pensa il sottoscritto in materia vale meno di niente. Decide Gattuso.

Per tutta evidenza Gattuso preferisce Ospina. L’ha dimostrato ove mai ce ne fosse bisogno lo scorso anno, dopo il lockdown. Quando ha potuto scegliere, nelle partite che contavano ha giocato sempre il colombiano. Fu lui a scendere in campo nella semifinale di ritorno contro l’Inter. Ha giocato lui a Barcellona. Meret ha giocato (risultando l’uomo decisivo ai fini della vittoria) la finale con la Juve perché Ospina era squalificato.

Se per Gattuso il titolare è Ospina, perché far giocare Meret? Il turnover (che Ringhio non sembra amare molto) vale per tutti i ruoli, tranne che per quello del portiere. Che non ha bisogno di riposare. Il portiere è il giocatore che fatica più di tutti in allenamento. Ma in partita no. Accumula stress, tensione. Magari a fine partita ha lo stesso dolore ai muscoli dei compagni di squadra. Ma non è dovuto all’acido lattico, ma alla tensione.

E’ stata una follia iniziare il campionato con i due portieri in rosa. Ma se si è deciso di andare avanti così, si faccia una scelta definitiva. Uno è il titolare, l’altro la riserva. Che giocherà di tanto in tanto per non arrugginirsi, ma i ruoli devono essere chiari. Definiti. Così è una follia.