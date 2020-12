Claudio Bellucci: “La 10 di Maradona, qualcosa che non si può spiegare…”

Nel corso del consueto appuntamento quotidiano con Radio Kiss Kiss, è intervenuto Claudio Bellucci.

Attualmente nello staff di Gianni De Biasi nella nazionale dell’Azerbaigian, Bellucci ha vestito la maglia del Napoli dal 1997 al 2001. Resta ancora vivo nel cuore e nella mente, il ricordo di quell’esperienza professionale.

Una storia da tramandare di padre in figlio. Sullo sfondo, Diego Armando Maradona. Come Bellucci ha fatto con il suo, Riccardo, che gioca nelle giovanili della Sampdoria. E che ha voluto condividere con gli ascoltatori di Radio Gol, racconta le sue sensazioni: “Ho spiegato a mio figlio cosa significa indossare la maglia del Napoli, ma soprattutto aver indossato la 10. Me ne sono rimaste due di quelle maglie. Una ce l’ho io. L’altra ce l’ha mia madre. Sono appese al muro all’interno di cornice…”.

Bellucci non si nasconde. Anzi, palesa tutte le sue sensazioni. Un onore, per lui, sbarcato all’ombra del Vesuvio nell’estate del ’97, aver indossato una maglia così pesante. L’attaccante proveniva dal Venezia e descrive quei momenti: “La maglia di Maradona è qualcosa che non si può spiegare. Come se non fossi stato all’altezza di quel compito, mi vergogno anche un po’ per averla indossata. A me rimarrà per sempre nella testa e nel cuore...”.

Belluci poi si è voluto soffermare sul momento positivo del Napoli, partendo proprio dall’ultima vittoria in campionato. Elogiando il lavoro svolto da Rino Gattuso: “Diamo i meriti al Napoli ed a Gattuso per la grande vittoria ottenuta contro la Roma. Il tecnico azzurro è preparato ed ha saputo imbrigliare una delle squadre più in forma del nostro campionato…“.

Salvatore de Landro