Lampard:” Mertens al Chelsea? Non è vero niente”

Buonissime notizie per i tifosi del Napoli. Cilli di Sportitalia direttamente dall’Hotel Shereaton di Milano dove si sta svolgendo l’ultimo atto del calciomercato:” Lampard ha detto che tra Mertens e Chelsea non c’è mai stato alcun contatto. Giroud non si muove”