Cicchetti ag.Fifa: “Il mercato del Napoli? Vi spiego tutto”

L’agente fifa Gianfranco Cicchetti, ha rilasciato in Esclusiva, una breve intervista al nostro portale. Calciomercato, la ripresa dei campionati e le situazioni più spinose in casa Napoli, gli argomenti trattati.

Ecco tutta l’intervista:

Il Mondo, non solo l’Italia, sta affrontando un nemico invisibile e silenzioso che ha portato spavento e tante, troppe vittime. Ma noi, che ci occupiamo di pallone, ci sforziamo di parlare di quello. Sei favorevole o contrario a riprendere la stagione agonistica?

” In questo momento, il calcio non è assolutamente al primo posto nell’ordine dei problemi che abbiamo nel nostro Paese. Detto questo, sono favorevole alla ripresa soltanto nel caso in cui ci fossero tutte le condizioni igienico-sanitarie, che possano garantire al più alto livello tutti gli addetti ai lavori.”

Come cambierà il vostro lavoro ed il mercato in generale dopo il Covid-19?

“E’ stato letteralmente stravolto. Si naviga a vista e la luce in fondo al tunnel è ancora lontana. Sono saltati piani, programmi, intese, possibilità. Ci vorrà tempo per far rimettere in piedi tutto il ‘carrozzone’. Ci sarà sicuramente un calcio ‘2.0’, diverso da quello a cui eravamo abituati e probabilmente condizionato da un evidente ridimensionamento economico.”

In queste ore si parla di un interessamento forte della Juve ad Allan e Milik. La società biancore vorrebbe inserire contropartite tecniche, il Napoli vorrebbe cash. Credi siano operazioni fattibili?

” Non è mai facile fare trattative sull’asse Napoli-Juve, che a mia memoria non ci sono mai state negli ultimi anni, tranne che per Higuain, per il quale i bianconeri esercitarono la clausola rescissoria. Evidente, quindi, che non sarà semplice portare a termine le due trattative. Più facile, a mio avviso, che i due calciatori possano andare all’estero, dove hanno tanto mercato, soprattutto in Premier League. “

Capitolo Mertens. Sembrava esser tutto fatto per il rinnovo del belga, ma poi arriva il virus e tutto si complica. Ora il 14 del Napoli sembra molto più lontano, con Inter e Chelsea che lo pressano. Secondo te Mertens parte oppure resta?

“Credo che alla fine prevarranno cuore e buon senso, con la permanenza del belga a Napoli. Certo le sirene delle altre squadre continuano a cantare e non sarà semplice per il folletto azzurro resistere alle tentazioni, soprattutto economiche.”

Fabian, Koulibaly, uno parte uno resta, percentuali?

“Non sarà semplice per il Napoli trattenere i suoi due gioielli più richiesti. Ruiz piace a Real e Barça e probabilmente spinge per tornare in Liga, mentre il senegalese è un obiettivo dichiarato di Psg e City, due colossi in grado di accontentare le richieste del Napoli. Difficile, però, pensare che il Napoli possa cedere entrambi. Probabilmente partirà soltanto lo spagnolo, la cui folgorante ascesa forse impedirà al Napoli di tenerlo ancora un altro anno.”

Capitolo entrate. Molti i nomi accostati in questi giorni al Napoli. Da Belotti ad Azmoun, da Tsimakis ad Emerson, da Boga a Felipe Anderson. Che mercato ti aspetti dal Napoli e quali tra questi nomi potrebbe realmente fare al caso di Gennaro Gattuso?

“Dipenderà innanzitutto dalle cessioni e di conseguenza anche dal budget a disposizione. Arriveranno molto probabilmente due terzini, una mezzala e uno o due attaccanti, oltre ai già acquistati Petagna e Rrahmani. Belotti il nome più caldo, ma sono molteplici i nomi sul taccuino di Giuntoli, che spesso ci ha abituato a lavorare sotto traccia, andando su nomi mai citati dalla stampa. Non mi sorprenderebbe infatti veder arrivare in maglia azzurra qualche nome a sorpresa, visto che qualche big europea potrebbe ‘rottamare’ qualche giocatore in più per via della crisi. Jovic del Real Madrid sarebbe ad esempio il nome giusto per il Napoli, ma è soltanto un’opinione personale, così come Todibo del Barcellona, attualmente in prestito allo Schalke 04.”