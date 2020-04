Chi se ne frega dalla privacy: in vista della riapertura sia obbligatoria la “app” per il tracciamento del contagio

Posso dirlo: avete rotto le palle con la storia della privacy. In vista della ripartenza della vita (attualmente siamo ibernati) si parla si una “app Immunity” che sia in grado di monitorare il movimento della gente. Un modo per garantire tutti dal pericolo di entrare in contatto con persone contagiate. Sembra una bella notizia, ma poi si scopre che non sarà obbligatoria. A tutela della privacy si potrà scegliere se utilizzarla o meno. Siamo alla follia più assoluta.

Sarei curioso di capire davvero a chi interessa la tutela della propria privacy. A me non frega nulla. Conscio per altro che chi ne ha il potere sa tutto di me. Sa in qualsiasi momento dove mi trovo, perché siamo tracciati attraverso il cellulare. Sanno esattamente cosa compro, attraverso le carte di credito. Ogni supermercato con la storia della scheda a punti sa cosa compra per filo e per segno. Non solo. Stando io per motivi di lavoro quasi tutto il giorno su internet attraverso i famigerati “Cookie” sanno cosa mi interessa. Io non sopporto i “cookie” perché rompono le palle ogni volta che entri in un nuovo sito. Ma non me ne frega nulla. Al massimo cosa fanno, mi mandano pubblicità di prodotti che mi interessano? E chi se ne frega.

Si parla sempre di privacy, ma a quante persone interessa davvero? A me non frega nulla che sappiano dove io sia, cosa compri, quello che mangio. Sono per il tracciamento di tutto e di tutti. Una bella “app” che permette di individuare i criminali, pedofili, spacciatori, stupratori, e stare lontano da essi vi farebbe schifo? A me no. Per altro stiamo parlando di cazzate: ci spiano già, sanno tutto di noi, se ne fottono della privacy. Se ne riepiono la bocca solo quando a chi gestisce questo carrozzone non frega nulla.

Quando leggo che la “app Immuni” non sarà obbligatoria mi girano le palle. Siamo da due mesi reclusi ed adesso se c’è uno strumento per evitare il contagio non lo si rende obbligatorio?