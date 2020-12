Di Fenza: “Centro Paradiso? Ecco cosa potrà diventare”

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello, è intervenuto Pasquale Di Fenza, consigliere regionale de “I Moderati”: “Io ho preparato un ordine del giorno e l’ho sottoposto al consiglio regionale, approvato 23 dicembre. Prevede una riqualificazione centro paradiso e trasformazione del centro. Andiamo sull’aspetto turistico e sociale. Premesso che sono un geometra, ho fatto degli accertamenti e ho visto che è fattibile come progetto. Io all’età di quattordici anni marinavo la scuola per andare a vedere gli allenamenti del Napoli. Ordine del giorno? Bisogna fare un esame dal punto di vista tecnico e legale. Nell’ordine del giorno è previsto un bando per individuare figure tecniche e legali. Io non dico che è difficile, ma bisogna seguire un iter burocratico per andare avanti. Dicevo stamattina quando ci siamo sentiti che la disponibilità regionale c’è. Conosciamo i rapporti tra il presidente De Luca e De Laurentiis. Qualcuno mi ha detto che sarebbe più giusto farlo al San Paolo, ma non mi sembra giusto. Io ho ricevuto una delegazione del centro paradiso. Centro Paradiso? Fare un museo e se c’è la possibilità di ritagliare un campo anche per funzioni sociali sarebbe bellissimo”.