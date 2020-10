C’è una sola certezza: domenica si giocherà. Con quale Napoli lo diranno i tamponi

A Torino si gioca, pochi dubbi ormai. Non perché il primo giro di tamponi abbia rassicurato tutti. Ma perché la Lega ha deciso così. Si giocherà sempre, anche a costo di mandare in campo la squadra Primavera. Nel caso del Napoli sarebbe una tragedia, visto i risultati del settore giovanile.

Gattuso ha avuto un colpo di fortuna. L’infortunio di Insigne lo priva del giocatore di maggior talento, e questo non è un bene. Ma gli permette di cambiare formazione, mettere dentro un centrocampista in più. La squadra non avrà il suo miglior giocatore, ma avrà quell’equilibrio che non c’era contro Parma e Genoa. Ma se contro le prime due avversarie a fare la differenza è bastata la qualità dell’attacco, con la Juve il discorso cambia.

Questa partita contro i bianconeri arriva nel momento peggiore. Il Napoli avrebbe avuto bisogno di qualche partita in più per consolidare le sue certezze. Al tempo stesso si troverà difronte una Juve ferita dalle critiche ricevute. In genere le squadre di personalità, e la Juve ne ha da vendere, in casi del genere tirano fuori il meglio.

Ovviamente, anche per scaramanzia, non è possibile ipotizzare la formazione da mandare in campo. C’è prima da vedere chi l’avrà fatta franca dopo l’incontro ravvicinati coi giocatori del Genoa. Se, come speriamo, sarà andata tutto per il verso giusto, c’è la possibilità che vada in campo la squadra di domenica scorsa. Con Ospina tra i pali e Demme nella mediana, con Zielinski spostato nel tridente alle spalle di Osimhen.

4-2-3-1 in partenza. Che poi in fase di non possesso diventa 4-3-3, con l’arretramento del polacco. Più difficile l’ipotesi di un 4-4-2, che prevederebbe l’inserimento di Elmas al posto di Lozano. Il messicano ha fatto due gol domenica scorsa, e la sua velocità potrebbe creare problemi ai bianconeri.