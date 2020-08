C’è un Napoli da rifondare: ma il mercato azzurro procede con la solita lentezza

Milik sarà a Castel di Sangro col Napoli. Al momento non c’è nessuna trattativa in corso. E a dire il vero non sappiamo neanche se una trattativa vera con una qualsiasi squadra ci sia mai stata. Nella migliore delle ipotesi il polacco vivrà da separato in casa questi giorni. Nella speranza (sua e del Napoli) che qualcuno si faccia avanti.

Nelle scorse settimane si parlava di un interessamento della Juve. In realtà ne ha parlato Tuttosport, con grande insistenza. Poi a ruota si sono aggregati gli altri organi di informazione. Resta un mistero fittissimo su come una squadra come la Juve potesse pensare di rinforzarsi con una riserva del Napoli. Stiamo parlando di un giocatore che nel Napoli che in azzurro è stato titolare solo all’inizio della sua avventura. Poi dopo il suo primo infortunio, anche quando stava benissimo come quest’anno, non è mai stato considerato titolare. Certo, aveva Mertens davanti, ma stiamo parlando della Juve. Una società che mira a vincere la Champions: era lecito credere che pensasse a rinforzarsi prendendo uno che nel Napoli non era titolare?

Come Milik corrono il rischio di essere a Castel di Sangro anche Allan e Koulibaly. Con un problema in più. Se per Milik il Napoli ha già preso non uno ma addirittura due giocatori per sostituirlo, per gli altri è diverso. Pare, trattandosi di mercato è sempre andare cuati, che sia svanito Gabriel, il giocatore sul quale si era puntato per il dopo Koulibaly. E manca una alternativa al brasiliano. Lo abbiamo detto tante volte: sul mercato il tempo è un fattore importante. A volte più dei soldi stessi. Se hai deciso di vendere un giocatore tirare troppo sul prezzo, per provare ad incassare qualche milione in più può essere deleterio. Ma storicamente in casa Napoli da questo orecchio non ci sentono. Trattative infinite sia per le cessioni che per gli acquisti, per tacere poi dei contratti che sono dei veri e propri romanzi, neanche avvincenti.

Il Napoli ha una squadra da rifondare. Il ciclo si era chiuso due anni dopo, con l’addio di Sarri. Con un accanimento terapeutico senza senso è stato tenuto sin qui. Ma mai come quest’anno il tempo è denaro.