Castrogiovanni: “La haka per Maradona, gesto di rispetto e grande amore…”

La haka non è soltanto una danza di guerra, tipica del popolo Māori. Secondo la tradizione dell’etnia originaria della Nuova Zelanda, infatti, trascende gli aspetti meramente bellicosi. Non si tratta solo di una danza di guerra,

Ma è un modo per onorare la persona che sta di fronte. Esprime un profondo sentimento rispetto. Non a caso, la si fa ai funerali, nonchè anche ai matrimoni o in occasioni speciali

Resa celebre in tutto il Mondo dagli All Blacks.

Proprio la nazionale di rugby neozelandese ha scelto di eseguirla sabato scorso, per onorare la memoria di Diego Armando Maradona.

Un gesto davvero toccante, dall’enorme valore simbolico, davanti ad una maglietta nera con il nome Maradona ed il numero 10 posata a pochi metri di distanza dalla squadra avversaria: l’Argentina, battuta di lì a poco.

Sull’argomento ha rilasciato una emblematica dichiarazione Martín Castrogiovanni. Oggi personaggio televisivo a “Tu si Que Vales”, ma ex rugbista di successo, ha detto. “La haka degli All Blacks per Maradona è un gesto di grande amore e rispetto..…”

L’ex pilone azzurro non dimentica le sue origini. Rivendicando con orgoglio l’Argentina. Paese dov’è nato ed ha vissuto fino ai 20 anni: “Diego è un simbolo dell’Argentina. Ci ha regalato gioie, dando orgoglio a chi veniva dalla povertà. Ed ha risollevato un popolo dopo le Malvinas...”.

Secondo la stella del rugby italiano, Maradona può essere accostato addirittura a Nelson Mandela: “Se penso ad un paese che si rispecchia così in un personaggio, mi viene in mente il Sudafrica con Mandela...”.