Carraro e Calciopoli: continua la sua patetica autodifesa

Ancora Carraro, speravamo di essercelo tolto davanti una volta per tutte. Ieri ha parlato a RPZ ribadendo un concetto a lui caro: “Sono stato assolto, continuate a parlarne, siete patetici”.

Caro Carraro, patetico sarà lei che continua con questa storia. Lei era il presidente di una FIGC corrotta come è stato assodato anche dalla giustizia sportiva. Una FIGC in cui il vice-presidente federale faceva comunella con un dirigente di una società. Una federazione in cui i vertici arbitrali erano collusi. Nella migliore delle ipotesi in quegli anni, che non sono certamente solo i due presi in considerazione dalla Procura di Napoli, Lei era così inebetito da non rendersi conto di quello che accadeva sotto il suo naso.

Perché stando alla sua ricostruzione questo accadeva: senza che ne sapesse nulla si falsavano i campionati. Ma le cose non stavano proprio in questo modo. Lei sapeva, visto che ci sono delle intercettazioni, che si favoriva la Juve. Al punto che ha fatto pressioni sul designatore per evitare che la cosa accadesse. Un presidente non fa pressioni, decide di destituire chi imbroglia. E se il Procuratore Federale tiene in un cassetto un incartamento che scotta lo chiama e gli impone di agire.

Carraro non era l’usciere di via Allegri. Era il presidente. Sapeva. Non ha agito. Il patetico è lui che continua a parlare della sua estraneità con Calciopoli.