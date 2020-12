Caos Atalanta, Gasperini si dimette dopo l’Ajax?

Sono ore calde, anzi bollenti in quel di Bergamo, dove secondo alcune voci, Gasperini sarebbe intenzionato a dimettersi. Come riportato dai colleghi di persemprecalcio.it cosa lo porterebbe a questa decisione? Il tutto parte dallo screzio avuto con il veterano del club, il Papu Gomez, quando quest’ultimo è stato sostituito nell’intervallo della partita di Champions col Midtjylland, a causa di un plateale gesto nei confronti del mister durante il primo tempo. Successivamente , il Gasp, lascia fuori Gomez contro l’Udinese e molte indiscrezioni dicono che i due siano arrivati alle mani. Si aggiunge che alcuni veterani del club come Ilicic, abbiano preso le difese del Papu. Gasperini ha così dato le sue dimissioni che sono state respinte dal presidente Percassi. Si aggiunge anche un comunicato degli ultras della Curva Nord, che sostiene che al primo posto c’è sempre la dea e chi non è attaccato alla maglia può tranquillamente andarsene, nessun escluso. Quindi il tecnico sarebbe intenzionato a lasciare la squadra già da stasera nel match di qualificazione ad Amsterdam contro l’Ajax, a prescindere dal risultato finale. Non ci resta quindi che aspettare l’evolversi della situazione e vedere soprattutto come la squadra reagirà al caos generato nelle ultime ore.