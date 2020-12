Caos a Tiki Taka: ” Maradona era un drogato, ciccione e ladro”

Ieri nel corso del programma “Tiki Taka” si è avuto un grosso battibecco in studio, i coinvolti sono Raffaele Auriemma e Giampiero Mughini, tanto per cambiare, sull’argomento Diego Armando Maradona. Sembrava essere arrivati a un punto di pace, quando ci pensa il giornalista Filippo Facci, con delle dichiarazioni molto accese, ad infiammare lo studio, ecco le sue parole: “Che si offendano i napoletani me ne frego, Diego Armando Maradona extra calcio può essere piaciuto ai napoletani che l’hanno deificato, non solo per dei pregi ma anche dei difetti. Nella vita era un mediocre, drogato, ciccione, ladro come contro l’Inghilterra!”. Cosi risponde Auriemma:“Ha un’ossessione nei confronti del Napoli e dei napoletani. Non guardare ai difetti di Maradona, guardati allo specchio. Necessiti urgentemente un Tso dopo quello che ho sentito stasera. L’ossessione di Facci va curata immediatamente”. Non si fa attendere la risposta di Facci: “Ma chi cacchio siete! Siete italiani! Solo gli arabi hanno la vostra suscettibilità! Siete dei complessati! E’ diventato un esempio cattivo, drogato, ciccione, morto prima del tempo, a differenza di Paolo Rossi che è morto da vivo!”.