Cantamessa: “Il Napoli non dipende dai singoli…”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato lo storico avvocato che ha curato per anni gli affari legali del Milan, Leandro Cantamessa.

L’esperto di diritti audiovisivi e dello sport non ha sicuramente nascosto le preoccupazioni per come potrebbe finire il big match di domenica al San Paolo. “Il Napoli gioca meglio, sono preoccupato per il risultato – sentenzia Cantamessa -. Il Milan è una squadra piena di ragazzini che potrebbero pagare l’inesperienza in partite così importanti. I partenopei non dipendono da un singolo…”.

Non manca l’occasione per elogiare anche il tecnico Gattuso: “È una persona corretta e competente che sta facendo un ottimo lavoro, spero per noi non sia l’uomo giusto al posto giusto…”, alludendo al discorso scudetto.

Antonio Petrone