Napoli, il pressing non è nulla senza controllo

Costruire piuttosto che distruggere

Per scelta filosofica il Napoli non è naturalmente portato al pressing ultraoffensivo. Uno strumento puramente distruttivo, poco funzionale all’idea di calcio che Gennaro Gattuso vuole per la sua squadra. Evidentemente caratterizzata dal dominio del gioco attraverso possesso e palleggio.

In questo contesto, piuttosto che dare enfasi al recupero immediato, difendendo in avanti, Ringhio preferisce avere un atteggiamento più prudente.

Gli azzurri, quindi, rimangono stretti e corti. Ma non esasperano l’aggressione alla palla. Al contrario, la “cacciano” solo in situazioni specifiche.

Gattuso vuole indirizzare il gioco

Il Napoli ha trovato comunque un certo equilibrio. Con un baricentro attestato all’altezza della propria trequarti e la precisa volontà di provare a indirizzare il gioco avversario.

Cercando, dunque, l’intercetto solo intorno alla zona di metà campo. E poi ripartire in transizione.

Tatticamente Gattuso, invece di contendere immediatamente il pallone all’avversario, pare maggiormente incline ad azioni mirate di gegenpressing, specialmente con gli attaccanti.

Sostanzialmente, nell’attimo successivo alla perdita del possesso, la squadra agisce per recuperare in zona palla, “riaggredendo” puntualmente l’avversario.

Cercando così di interrompere, all’origine l’impostazione dell’altrui manovra offensiva.

Gli azzurri non scivolano all’indietro per riorganizzarsi. Bensì, si alzano sul portatore, con l’uomo più vicino. Mentre i compagni accorciano sugli eventuali appoggi, facendo densità e provando a intercettare le linee di passaggio.

La Juve cambia gli uomini, non l’idea

Domani sera, se il Napoli vuole davvero fare male alla Juventus, dovrà dare adeguata pressione alle fonti di produzione del gioco dei padroni di casa.

Tenendo presente che, rispetto alla partita con la Roma, pur confermando l’iniziale 3-4-1-2, Pirlo sarebbe intenzionato a ridisegnare il centrocampo bianconero.

Ma non l’interpretazione fluida del modulo, che si trasforma, in corso d’opera, in una sorta di iperoffensivo 3-2-5. In effetti, Cuadrado e Frabotta (più di De Sciglio) sui lati, nella fase di possesso, si alzano tantissimo, dando ampiezza alla manovra.

La squalifica di Rabiot spalanca le porte dell’undici titolare ad Arthur. Con Bentancur probabilmente preferito a McKennie.

In mediana, cambiano due uomini chiave. Capaci di garantire geometrie e ordine. Nonché collaborare con Ramsey. Il gallese, a seconda della situazione, dovrebbe abbassarsi ad alimentare il possesso con i due mediani. Oppure agire da trequartista, alle spalle delle punte.

Come potrebbe leggere la partita il Napoli

Ovviamente, per la Vecchia Signora, le caratteristiche tecniche e morfologiche della coppia McKennie-Rabiot sono funzionali ad impostare una partita sulla volontà di recuperare, presto ed in avanti, il pallone.

Naturalmente, Arthur e Bentancur favoriscono un maggior controllo del gioco.

Il Napoli potrebbe affrontare la Juventus utilizzando i trequartisti fermi nei mezzi spazi, saturando la zona di prima costruzione bianconera. Facendo densità intorno ai due mediani, gli azzurri toglierebbero loro facili soluzioni di passaggio e ricezioni pulite, indirizzando la manovra in fascia.

Creando, in maniera artificiosa, una classica situazione di pressing indotto.

A quel punto, diventa fondamentale il lavoro di Di Lorenzo e Hysaj, obbligati ad uscire aggressivi sugli esterni. Magari sperando nell’aiuto di Lozano e Elmas, pronti a raddoppiare.

All’Allianz Stadium con prudenza e senza paura

In definitiva, al netto della momentanea indisponibilità di Zieliński e dell’arrivo o meno di Bakayoko, non appare azzardato ipotizzare il Napoli continuare a insistere pure all’Allianz Stadium su uno schieramento di partenza che abiuri il classico 4-3-3.

In favore di un 4-2-3-1 dall’indole altrettanto propositiva. Lesto a trasformarsi, eventualmente, in un guardingo e conservativo 4-1-4-1, nella fase di non possesso.

Demme vertice basso, a protezione della linea difensiva. Supportato da scalate e scivolamenti, idonei a riposizionare centralmente Elmas vicino a Fabián Ruiz…

Francesco Infranca

<strong>- segui per semprenapoli su <a href=”https://www.facebook.com/PSNapoli/“>facebook</a>, <a href=”https://twitter.com/PerSempreNa“>twtter</a>, <a href=”https://www.youtube.com/channel/UCNzxyM-tIFWLypMDDgaZA_Q“>youtube</a></strong>