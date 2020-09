Il Napoli gioca a tennis. Ma nel calcio serve più equilibrio…

Una domenica da Roland Garros

Il Napoli ha letteralmente surclassato il Genoa. Nel gioco, prim’ancora che nel punteggio tennistico. E’ apparsa fin troppo evidente la profonda disparità tra le due squadre. Eppure, al netto delle sei reti rifilate al malcapitato Marchetti, i rapporti di forza orientati tutti a favore degli azzurri non devono trarre in inganno.

Perché, se da un lato la squadra di Rino Gattuso ha dato la sensazione di essere nettamente superiore ai rossoblù, dall’altro ha palesato comunque una cronica mancanza di stabilità.

Con un assetto assai offensivo, quello con le due mezz’ali, riequilibrato solo a causa dell’infortunio di Lorenzo Insigne. Circostanza che ha obbligato l’allenatore a disegnare nuovamente l’undici titolare.

Insigne condizionante

Nel bene e nel male Lorenzinho condiziona tantissimo la costruzione della manovra partenopea. Del resto, prestazioni alla mano, proprio grazie alla gestione tecnica di Ringhio, i benefici apportati al modo di stare in campo del folletto di Frattamaggiore sono sotto gli occhi di tutti.

Non soltanto negli ultimi sedici metri. Oggi è un giocatore sostanzialmente completo, che unisce alle innegabili doti tecniche nell’uno contro uno, una indiscutibile voglia di sacrificarsi in copertura, con lunghe corse in diagonale sotto la linea della palla.

Magari la coppia di metodisti formata da Fabián Ruiz e Zieliński, collaborando entrambi nel portare in avanti il pallone, è particolarmente adatta a rendere il possesso una fonte di gioco costante.

Adattarsi all’avversario di turno

Certamente, la circolazione fluida del pallone ha abbassato la difesa del Genoa, schiacciandola e impedendole la riaggressione.

Ma la mancanza del vertice basso priva la squadra di un naturale sostegno nella fase di non possesso.

L’impressione post Genoa è che quest’anno Gattuso voglia continuare a manipolare tatticamente la squadra, migliorandone la tenuta mentale in ossequio ad una precisa filosofia. Ovvero, adattare uomini e sistemi di gioco in funzione dell’avversario.

Un’inversione di tendenza rispetto alla scorsa stagione, quando il palleggio sincopato e ritmato in certi frangenti era l’unica strategia per cercare di dominare la partita. Rendendo facilmente prevedibile lo sviluppo della manovra attraverso le catene laterali o il giropalla orizzontale.

Il calcio verticale esalta un pò tutti

Mentre il calcio verticale espresso contro la squadra di Maran ha permesso al Napoli di essere perfettamente a suo agio nell’attaccare in campo aperto, sfruttando appieno temi comodi alle caratteristiche dei propri centrocampisti e offensive players.

In quest’ottica va interpretata la scelta di ieri pomeriggio.

Accantonare momentaneamente il tradizionale 4-3-3, con il quale il Napoli aveva esordito in campionato, a favore di un audace 4-2-3-1 dal marcato accento proattivo.

La circostanza su cui bisognerebbe riflettere è la relativa pochezza del Genoa, che ha impensierito difensivamente poco o nulla i padroni di casa. Ciononostante, è forte il sospetto che, nel caso in cui i grifoni fossero stati maggiormente propositivi, avrebbero pure potuto mettere in evidenza alcuni dei nodi ancora irrisolti degli azzurri.

Poco Genoa, tanto Elmas

Obiettivamente, con il nuovo schieramento, l’assenza di Insigne si è avvertita poco. Segno che i cambiamenti apportati da Gattuso alla formazione iniziale, con due attaccanti di ruolo (Mertens e Osimhen), supportati da una doppia linea a quattro, hanno garantito una migliore copertura degli spazi.

L’idea di impiegare Elmas, piuttosto che Politano, cambiando in corso d’opera sistema invece di mantenere inalterate le scelte del primo minuto, è stata davvero interessante. In quanto il macedone s’è speso in un lavoro oscuro ma essenziale, sdoppiandosi tra la posizione di esterno sinistro e quella di centrocampista.

Consentendo così alla squadra di rimanere stretta e corta, sia in ampiezza che in profondità. Condizione imprescindibile per dialogare nel breve e salire progressivamente con la palla. Portando quanti più uomini possibile nella trequarti altrui.

Con la Juve per chiarirsi le idee

Alla luce di queste considerazione, diventa difficile individuare i limiti entro il quale potrebbe muoversi il Napoli. Perché il mercato non ha ancora chiuso ufficialmente i battenti. Dunque, tanto in entrata quanto in uscita i roster delle squadre sono tutt’ora in divenire.

E’ innegabile, tuttavia, che qualora l’organico rimanesse quello attuale, i partenopei avrebbero titolo per candidarsi apertamente almeno ad un posto tra le cd. “Fab Four”. Quindi, aspirare legittimamente a rientrare nel novero delle favorite per ottenere la qualificazione alla Champions League.

Del resto, la rosa a disposizione di Gattuso, per qualità specifica dei giocatori e duttilità nell’interpretare più ruoli nell’ambito dello stesso spartito, sembra in grado di offrire all’allenatore un’ampia gamma di soluzioni strategiche. Tali da permettere agli azzurri di ricoprire un ruolo da protagonista in campionato.

A partire dalla sfida di domenica sera con la Juventus…

Francesco Infranca

