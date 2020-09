Napoli vs Genoa tra dubbi di formazione, Coronavirus e calciomercato

Il ballottaggio tra i pali premia Meret

Per il Napoli i temi della seconda giornata di Serie A, in attesa di presentarsi davanti al pubblico di casa con il Genoa, si intrecciano con quelli del calciomercato.

La vigilia di Gennaro Gattuso è alimentata da qualche dubbio di formazione di troppo. Fermo restando il tradizionale 4-3-3 come sistema di gioco su cui puntare con forza e convinzione.

Rispetto all’esordio di Parma, l’allenatore degli azzurri dovrebbe preferire Meret a Ospina.

Magari Ringhio, potendo contare su due portieri di assoluto valore, seppur con caratteristiche tecniche assai diverse tra loro, ha deciso di risolvere il ballottaggio, immaginando di alternarli a seconda dell’avversario da affrontare…

Perin positivo fa riscoprire Marchetti

A proposito di portieri. La positività di Mattia Perin al Coronavirus obbliga l’estremo difensore a disertare la trasferta del San Paolo. Così la partita, inizialmente programmata per le ore 15, dovrà necessariamente essere posticipata alle 18.

La società rossoblù, infatti, è in attesa di ricevere i risultati dei tamponi cui si è sottoposta tutta la squadra, che arriveranno soltanto in serata.

Rinviata, dunque, a domani mattina la partenza per il capoluogo campano e conseguentemente anche l’inizio della gara.

Ovviamente, Perin sarà costretto ai box per almeno 15 giorni, quelli canonici previsti dalle norme igienico-sanitarie in tema di quarantena. Al contempo, lo stop forzato del portiere titolare offre l’opportunità a Federico Marchetti di riaffacciarsi in campo da protagonista, dopo essere letteralmente scomparso dai radar della Serie A.

Mario Rui e Pellegrini, quanta spinta a sinistra

In virtù di uno strano scherzo del destino, la gara di domani offre un incrocio al destino pure per i protagonisti della fascia mancina.

Mentre proprio in queste ore il Genoa ufficializza il prestito dalla Juventus per un anno di Luca Pellegrini, Gattuso medita a chi affidare il ruolo di terzino sinistro. Diversamente dal Tardini, l’orientamento sarebbe preferire Mario Rui.

Una scelta non soltanto dal sapore squisitamente tattico. E’ innegabile che il portoghese possa garantire una spinta propulsiva qualitativamente di spessore.

Innanzitutto, alimenta la fase di possesso, proponendosi costantemente in sovrapposizione. Inoltre, non solo garantisce ampiezza alla manovra d’attacco partenopea. Ma supporta Insigne, evitando che Lorenzinho, privo di collaborazione per giocare in coppia sull’esterno e creare superiorità numerica, si intestardisca in situazioni di uno contro uno.

Hysaj vicino allo Spartak Mosca

C’è dell’altro, tuttavia. Pare che lo Spartak Mosca sia fortemente interessato a prendere Hysaj prima che il mercato chiuda i suoi battenti. Ebbene non dimenticare che l’albanese ha il contratto in scadenza e insistendo nella volontà di non rinnovare, a fine stagione si svincolerà a parametro zero.

Secondo i soliti noti, ben informati in tema di cifre e trattative, i russi avrebbero ventilato l’ipotesi di offrire al terzino un ricco contratto quadriennale da 3 milioni annui. Quello che al momento non torna, però, sarebbe la cifra destinata a gratificare le casse del Napoli. A Castel Volturno vorrebbero incassare 10 milioni tondi da questa operazione. Rispetto ai 7 su cui si sarebbe arenato lo Spartak.

Appare evidente che l’eventuale partenza di Hysaj scarichi sulla società un onere di non poco conto.

Malcuit sale nel gioco delle coppie

Il Napoli è già abbastanza cautelato con Malcuit. In quest’ottica andrebbe interpretato il cortese diniego opposto dal francese alle lusinghe del Parma.

Nondimeno, a questo punto, cambiano gli scenari futuri, perché la prospettiva di avere una coppia capace di coprire ogni ruolo, fa tornare prepotentemente alla ribalta Ghoulam.

L’algerino ha un ingaggio fuori mercato: quattro milioni e mezzo di euro, con annessi bonus, garantiti all’atto del rinnovo, che pesano come un macigno sul bilancio. Nonché sconsigliano chiunque fosse velatamente interessato ad acquisirne le prestazioni ad assumersi l’onere di un contratto talmente pesante.

In avanti, Osimhen e le due mezz’ali

Al di là delle beghe di natura “mercantile”, il resto della formazione da opporre al Genoa sembra fatta. E presenta un mucchio di analogie con quella della prima di campionato

Il terzetto di centrocampo, funzionale a rendere il possesso una fonte di gioco costante, dovrebbe essere il medesimo. Con Demme vertice basso, affiancato dalle due mezz’ali di qualità, Fabián Ruiz e Zieliński.

In avanti, nella logica dell’alternanza, Osimhen prende il posto di Mertens.

Francesco Infranca

