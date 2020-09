Napoli a due facce, da Mister Hyde a Dottor Jekyll

Napoli, dal possesso alla verticalità è un attimo

All’esordio in campionato, il Napoli ha dato l’impressione di essere una squadra “work in progress”. Con una identità ancora in via di definizione. Bisognosa di seguire fino in fondo le idee solide e remunerative tanto care a Gennaro Gattuso. Ovvero, rendere il possesso palla una fonte di gioco costante.

Eppure, in grado di cambiare velocemente faccia attraverso un calcio più diretto e verticale. Un netto cambio dottrinale. Una vera e propria dichiarazione d’intenti.

In questo senso, forse non c’è giocatore che incarni meglio questo nuovo corso di Victor Osimhen. Stupiti tifosi e addetti ai lavori per l’impatto devastante che il nigeriano ha avuto a Parma. Palesando subito, in uscita dalla panchina, una innata capacità di attaccare in campo lungo.

Vecchi difetti, nuovo approccio

Alla luce dei novanta minuti del Tardini, tuttavia, non è facile cercare di intuire le prospettive di crescita che i partenopei avranno nelle prossime settimane.

La prima ora contro i ducali ha proposto una squadra tendenzialmente in controllo, padrona del possesso. Ma incapace di rendersi veramente pericolosa, a causa di un giropalla lento e stucchevole. Un irritante tratto in comune con il Napoli della scorsa stagione.

Gli azzurri, quindi, hanno affrontato il Parma sulla scorta di meccanismi e chimica discretamente interiorizzati l’anno passato, padroneggiando con autorevolezza i princìpi del loro allenatore.

Ovvero, l’attenzione maniacale alla costruzione della manovra dal basso, fondamentale per risalire il campo in maniera compatta attraverso passaggi corti. Una filosofia funzionale a creare spazio da attaccare, attirando in avanti l’avversario.

Al contempo, però, hanno palesato pure di non volersi accontentare di surclassare i crociati con il solo palleggio arabescato, provando nuove soluzioni, oltre a quelle già esistenti.

Sostanzialmente, domenica il Napoli ha dimostrato di essere molto più flessibile di quanto si dica. Abile nello scegliere una determinata strategia in base al tipo di avversario affrontato. Un approccio alla gara che ha permesso alla squadra di sviluppare la fase di possesso in modi diversi.

Niente pressing alto nè difendere in avanti

A Parma, però, non tutto ha funzionato come preventivato.

Ad un’analisi superficiale, il comportamento imposto da Ringhio al Napoli quand’è senza palla risulta un pochino rinunciatario.

E’ innegabile che la squadra si chiuda, stretta a corta, a protezione della propria trequarti. Preferendo la copertura dello spazio. Un atteggiamento improntato non alla ricerca spasmodica del pressing.

Ma solo in determinate circostanze. Come in occasione del secondo gol rifilato al Parma, figlio proprio di un recupero palla alto di Lozano sulla costruzione dei ducali.

Gattuso non pretende che la retroguardia difenda in avanti senza palla. Preferisce un comportamento maggiormente conservativo, al fine di evitare che la linea debba poi correre all’indietro, con molto campo alle spalle.

Anche se bisogna sottolineare che la velocità di Manolas, unita al senso dell’anticipo di Koulibaly, istintivamente portato a “cacciare” l’avversario diretto pure in zone avanzate del campo, renderebbero la coppia centrale poco impacciata, qualora decidesse di alzarsi decisamente.

Francesco Infranca

