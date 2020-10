Il Napoli tira un sospiro di sollievo. Ma con questa Lega non c’è da star tranquilli

Prepararsi alla Juve pensando ad altro

Immaginare come il Napoli stia preparando il big match di domenica sera non è affatto semplice.

La tensione nervosa che avrebbe dovuto caratterizzare la settimana di allenamenti, orientata esclusivamente alla sfida con la Juventus, è stata assorbita da tutt’altro argomento.

In effetti è facile pensare quanto i calciatori fossero preoccupati per le condizioni di salute personali, nonchè per le loro famiglie.

Le notizie che rimbalzano da Castel Volturno, però, sono decisamente confortanti, dopo che il Genoa, nel post partita, aveva ufficializzato ben 14 casi di Covid-19.

I tamponi del Napoli tutti negativi

Lo screening a tappeto alla quale si sono sottoposti giocatori e staff del Napoli ha dato esito negativo.

Oggi e poi sabato mattina tutti dovranno ripetere la tornata di tamponi, per scongiurare definitivamente l’ipotesi di un contagio diffuso tra gli azzurri, a seguito della partita contro i liguri.

Ovviamente, il sollievo è soltanto temporaneo.

Considerando che il virus può avere diversi giorni di incubazione, per cui i test molecolari potrebbero dare risultato negativo addirittura a 48/72 ore dalla manifestazione conclamata della patologia, il monitoraggio proseguirà fino a poche ore prima di mettersi in viaggio per Torino.

Il solito disaccordo in Lega

A questo punto, tuttavia, occorre fare chiarezza.

Scongiurato, almeno per il momento, il rischio serissimo di paralizzare nuovamente il campionato, sarebbe il caso di riflettere sulla credibilità di Figc e Lega Calcio.

Che effettivamente non stanno facendo una bella figura nella gestione decisionale della politica calcistica in tempo di pandemia.

In particolare, l’unione di intenti all’interno dell’assemblea che riunisce i club della Serie A si è letteralmente spaccata davanti all’incubo di un nuovo stop all’attività agonistica.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Visto e considerato che nello stesso organismo coabitano società e presidenti dagli interessi assai variegati. Spesso e volentieri nemmeno convergenti verso un obiettivo comune.

Eppure obbligati a convivere sotto lo stesso tetto per mera convenienza, strettamente connessa alla spartizione dei diritti televisivi e poco altro.

Decidere… di non decidere alcunchè

Il fatto che la Lega abbia sostanzialmente deciso di astenersi dal prendere alcuna decisione è il termometro di un pressappochismo sconcertate.

Una mancanza di risolutezza decisionale che fa assolutamente rabbrividire. Non si capisce bene se per negligenza o strisciante menefreghismo.

Sarebbe stato lecito, al contrario, ottenere una risposta decisa e priva di zone d’ombra sull’ipotesi di rinviare o meno la gara di sabato tra Genoa e Torino. Ed in base a quella, comportarsi coerentemente pure in merito a Juventus-Napoli.

Al contrario, la scelta di restare inermi e attendere supinamente lo sviluppo degli eventi, facendoseli scivolare bellamente addosso, non ha fatto altro che peggiorare la credibilità del sistema calcio, di per sè già discretamente delegittimata.

La Uefa “suggerisce” come fare

Sulla scorta di semplice buonsenso, il presidente di Lega, Paolo Dal Pino, sarebbe orientato a non far giocare almeno il match del Grifone. Ma alcuni proprietari, direttamente o attraverso i loro rappresentanti, spingono per dare il via libera all’intera giornata di campionato.

Trincerandosi dietro la norma della Uefa, che determina il numero dei calciatori in rosa contagiati, affinchè si concretizzi il naturale rinvio di una partita.

Attualmente l’ente supremo del calcio europeo obbliga a giocare se una squadra può contare su un portiere e 12 giocatori di movimento, compresi i Primavera, non colpiti dal Covid.

E’ innegabile, che i presidenti hanno il terrore di creare un precedente pericolosissimo. Valido per tutta la stagione, in grado di paralizzare nuovamente, ed a tempo indeterminato, la Serie A…

Francesco Infranca

